Technologia Plasmacluster w oczyszczaczach powietrza Sharp

Wszystkie oczyszczacze powietrza marki Sharp zostały wyposażone w Technologię Plasmacluster. Urządzenie podczas jonizacji uwalniania dodatnie i ujemne jony, które eliminują do 27 gatunków mikroorganizmów chorobotwórczych. Od opracowania technologii w 2000 roku, generatory jonów Plasmacluster poddane zostały licznym ulepszeniom. Udoskonalono system elektrod, osiągnięto bardziej kompaktowe rozmiary, ograniczono zużycie energii i zwiększono ilość generowanych jonów. Jest to specjalistyczne urządzenie generujące jony Plasmacluster w wysokich stężeniach, unieszkodliwiają one wirusy unoszące się w powietrzu, ograniczają wzrost grzybów pleśniowych na powierzchniach oraz niwelują nieprzyjemne zapachy jakimi przesiąkają zasłony i meble. Technologia Plasmacluster posiada dużo zalet, które są szeroko znane, a produkty, które ją wykorzystują są wysoko cenione.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-D40EUW

Sharp KC-D40EUW to urządzenie, które pełni jednocześnie funkcję oczyszczacza, nawilżacza i jonizatora powietrza. Technologia Plasmacluster sprawia, że walka z wirusami czy zarodnikami pleśni i grzybów jest jeszcze bardziej skuteczna. Ponadto produkowane jony wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie oraz koncentrację. Model KC-D40EUW dzięki wydajności na poziomie 216 m/h, jest w stanie oczyścić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni do 26 m².

99,97% skuteczności w oczyszczaniu powietrza

Filtracja powietrza w oczyszczaczu Sharp KC-D40EUW zachodzi aż na pięciu poziomach.

Filtr wstępny - za jego pomocą zatrzymywane są wszystkie większe zanieczyszczenia, takie jak: kurz, włosy, sierść czy większe pyłki. Filtr węgla aktywnego - jego zadaniem jest neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów oraz usuwanie lotnych związków organicznych, takich jak: benzo(a)piren, benzen i formaldehyd. Filtr Hepa H13 - jest głównym filtrem w oczyszczaczu powietrza. Eliminuje drobne zanieczyszczenia oraz szkodliwe składniki smogu - pyły zawieszone PM10 i PM2.5. Nawilżacz - filtr nawilżacza, zatrzymuje osady znajdujące się w wodzie, dzięki czemu nie dostają się one do powietrza. Dzięki niemu dbamy o odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które męczy “poranny katar” czy uczucie drapania w gardle. Nawilżacz można także wykorzystać w okresie letnim do schłodzenia pomieszczenia. Generator jonów - wytwarza i wypuszcza do otoczenia dodatnio i ujemnie naładowane jony. Generator jonów Plasmacluster High Density 7000 niszczy napotkane na swojej drodze patogeny.

Bogate wyposażenie

Oczyszczacz Sharp KC-D40EUW został wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, które sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest niezwykle komfortowe i przyjemne. W trybie manualnym możemy ustawić jedną z 3 dostępnych prędkości wentylatora - niską średnią lub wysoką. Natomiast inteligentny tryb automatyczny Oczyszczacz możemy z łatwością przenosić między pomieszczeniami, dzięki kółkom transportowym. O aktualnym stanie powietrza czy poziomie nawilżenia informują nas odpowiedzialne za to wskaźniki. Nie musimy także martwić się o to, aby pamiętać o tym kiedy wyczyścić zestaw filtracyjny, gdyż zasygnalizuje nam to wskaźnik konserwacji filtrów. Jedną z dodatkowych funkcji jest timer, który daje nam możliwość zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia urządzenia. Advanced Auto szybko zwalczy zanieczyszczenia z intensywnym nawiewem jonów. Istnieje również możliwość zablokowania dotychczasowych ustawień - posłuży nam do tego blokada rodzicielska. Dodatkowo automatyczne zamykanie wywiewu to opcja na to, aby ochronić urządzenie przed wpadaniem kurzu do wewnątrz.

Podsumowanie - Oczyszczacz Sharp KC-D40EUW z technologią Plasmacluster

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-D40EUW pełni także funkcję nawilżacza i jonizatora. Technologia Plasmacluster zapewnia skuteczniejszą walkę z wirusami i bakteriami. Dodatkowo, wyprodukowane jony pozytywnie oddziałują na koncentracje oraz ogólne samopoczucie. Wydajność oczyszczania kształtuje się na poziomie 216 m/h, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniach do 26 m². Bogate wyposażenie oraz mnogość i różnorodność funkcji sprawiają, że korzystanie z oczyszczacza jest niezwykle komfortowe i przyjemne.