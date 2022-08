Szkolenia UDT – gdzie można z nich skorzystać i ile kosztują?

Urząd Dozoru Technicznego, UDT jest głównym urzędem zajmującym się dozorem technicznym nad maszynami i urządzeniami w Polsce. Zajmuje się on również nadawaniem uprawnień do obsługi tego typu wyposażenia. Aby je otrzymać, trzeba najpierw wziąć udział w szkoleniu UDT. Gdzie dostępne są tego typu szkolenia?

Czym są szkolenia UDT?

Termin ten odnosi się do typu szkoleń przygotowujących do obsługi różnych maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, a także do egzaminu, który odbywa się przed komisją UDT.



Szkolenia te są obecnie organizowane przez różne ośrodki szkoleniowe w całym kraju, dlatego można wziąć w nich udział w różnych miejscowościach. Szkolenia UDT Śląsk - https://www.oss-welder.pl/szkolenia-udt/ – z dostępną ofertą szkoleń na Śląsku można zapoznać się już teraz online.



W trakcie szkoleń UDT ich uczestnicy uzyskują kompleksowe przygotowanie w zakresie teoretycznym i praktycznym, aby bezpiecznie obsługiwać różne maszyny i urządzenia. Czas trwania tego typu szkoleń wynosi zwykle od kilku do kilkunastu dni w zależności od ich rodzaju.

Szkolenia UDT – rodzaje

Dozorowi technicznemu podlegają różne rodzaje maszyn i urządzeń, co oznacza również, że uprawnienia UDT potrzebne są do obsługi wielu sprzętów, na przykład używanych na placach budów, w transporcie bliskim.



Wśród najczęściej prowadzonych szkoleń UDT znajdują się poniższe:

szkolenia UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe – wózki widłowe, w tym szkolenia na wózki zwykłe i specjalistyczne

szkolenia UDT na podesty ruchome

szkolenia UDT na suwnice

szkolenia UDT na dźwigi towarowo-osobowe

szkolenia UDT do obsługi HDS

szkolenia UDT na żurawie – samojezdne, wieżowe

szkolenia UDT na wciągarki i wciągniki

szkolenia UDT z konserwacji, dla konserwatorów

Gdzie dostępne są szkolenia UDT?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, szkolenia UDT są obecnie oferowane przez wiele ośrodków szkoleniowych zlokalizowanych w całym kraju.



Najłatwiej można zapoznać się z ofertą ośrodków szkoleniowych przez internet. Na ich stronach internetowych dostępne są dokładne wykazy dostępnych szkoleń, ich programy, ceny organizacji zajęć oraz egzaminów UDT.



Kto może zapisać się na szkolenie UDT?

Do zapisania się na szkolenia UDT konieczne jest spełnienie podstawowych wymogów. Zaliczane są do nich głównie:

ukończony 18. rok życia

brak przeciwwskazań zdrowotnych

wykształcenie co najmniej podstawowe

Jakie są ceny kursów UDT?

Ceny zależne są głównie od rodzaju wybranego kursu. Zwykle wynoszą one od około 300 do 1000 zł. Za egzamin UDT należy zapłacić 212,34 zł.



Dokładne informacje dotyczące cenników kursów oraz ofert ośrodków szkoleniowych dostępne są w internecie.