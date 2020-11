Szczoteczka elektryczna - jak wybrać odpowiedni model?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Szczotkowanie zębów, choć wydaje się prostą i nieskomplikowaną rzeczą, w rzeczywistości stanowi spore wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które cierpią na nadwrażliwość jamy ustnej albo borykają się z osłabionymi dziąsłami. W takich sytuacjach kluczowe jest znalezienie odpowiedniej szczoteczki do zębów, która pozwoli na usunięcie wszelkich nieczystości i resztek po jedzeniu, a jednocześnie pozwoli na odświeżenie jamy ustnej. Coraz częstszym wyborem w kwestii czyszczenia zębów stają się szczoteczki elektryczne, które dzięki obrotowym końcówkom, dokładniej usuwają zabrudzenia i osad z płytki nazębnej. Jak jednak znaleźć dobrą szczoteczkę elektryczną i czym wyróżniają się nowoczesne modele? Przekonaj się, jak wiele może zmienić szczoteczka elektryczna podczas porannej i nocnej toalety.

Z czego składa się szczoteczka elektryczna?

Dbanie o czystość jamy ustnej może wydawać się rzeczą błahą, jednak należy pamiętać o tym, by robić to w sposób skuteczny, usuwając możliwie dużo osadu i innych zabrudzeń przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu. W tym właśnie pomaga szczoteczka elektryczna, której końcówka czyści zarówno zęby, jak i przestrzeń między nimi, osiągając tym samym zdecydowanie lepszy wynik niż model tradycyjny. Kluczowym elementem omawianej konstrukcji jest właśnie końcówka, która wykonuje kilka tysięcy ruchów obrotowych na minutę, dokładnie usuwając wszelkie nieczystości z zębów. Nowoczesne modele doczekały się znacznej modernizacji, dzięki czemu końcówka wykonuje zarówno rotacyjne, jak i pulsacyjne (od i do zębów), dokładniej usuwając tym samym resztki jedzenia między zębami. Regularne pozbywanie się ich z jamy ustnej jest niezwykle ważne, głównie ze względu dlatego, że powodują nieświeży oddech, a w dłuższej perspektywie czasu mogą powodować osłabienie dziąseł.

Sam uchwyt szczoteczki powinien być odpowiednio wyprofilowany i dopasowany do ręki użytkownika. Przykładowo szczoteczka elektryczna dla dzieci powinna być mniejsza niż model dla dorosłych. Wiele konstrukcji tworzonych z myślą o młodych ludziach ma również elementy ozdobne w postaci wzoru z popularnej bajki (Psi Patrol) czy gry wideo (Minecraft). Wówczas mycie zębów będzie się kojarzyło dziecku z czymś przyjemnym, dzięki czemu rodzic nie będzie musiał mu o nim przypominać.

Popularne typy szczoteczek elektrycznych

Oprócz standardowych szczoteczek rotacyjnych, które wykonują ruch obrotowy wokół zęba, warto zwrócić szczególną uwagę na modele rotacyjno-pulsacyjne. Czyszczą one dokładnie każdą część zęba – w tym te trudno dostępne – nie naruszając wrażliwego dziąsła. Wyjątkowo zaawansowanym modelem jest szczoteczka soniczna, której impulsy powodują odrywanie się warstw brudu od zęba. Do tego konstrukcje te cechują się wieloma dodatkowymi funkcjami, jak możliwość ustawienia odpowiedniego programu czy wyboru intensywności dopasowanej do potrzeb danej osoby.

Funkcje zasilania i inne elementy, o jakich warto pamiętać przy okazji wyboru szczoteczki elektrycznej

Decydując się na zakup szczoteczki elektrycznej należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy związanych z długoterminowym użytkownikiem urządzenia. Sposób zasilania szczoteczek elektrycznych różni się w zależności od modelu. Oprócz ładowania za pośrednictwem kabla podłączanego do gniazdka, znaleźć można szczoteczki elektryczne zasilane na baterie jednorazowe lub akumulatory z opcją ładowania.

Warto również zwrócić uwagę na końcówki, jakie producent przygotował dla swoich szczoteczek elektrycznych. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich dostępność i cenę, by użytkowanie szczoteczki elektrycznej było komfortowe. Chcąc znaleźć więcej informacji o szczoteczkach elektrycznych warto sprawdzić poradnik Media Expert, gdzie dostępnych jest wiele porad.