Suplementy diety z witaminą C dla ochrony i wzmocnienia organizmu

Organizm każdego człowieka stale potrzebuje witamin. Ich niedobór często staje się przyczyną osłabienia układu odpornościowego i pogorszenia samopoczucia dorosłych i dzieci. Awitaminoza objawia się brakiem uwagi, bladością skóry, wzmożonym zmęczeniem i podrażnieniem. Jedną z najważniejszych witamina dla każdej osoby jest kwas askorbinowy. Jest on częścią większości ludzkich enzymów i tym samym bierze udział w metabolizmie tłuszczów, białek i węglowodanów.

Ponadto jest silnym przeciwutleniaczem i wzmacnia odporność człowieka. Występuje prawie we wszystkich warzywach, jagodach i owocach, ale przede wszystkim w porzeczkach, kapuście, owocach cytrusowych i kiwi. Ponieważ ulega zniszczeniu podczas obróbki cieplnej, zaleca się spożywanie świeżych warzyw i owoców. Jeżeli nie można dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości kwasu askorbinowego z pożywieniem należy regulować jego poziom za pomocą suplementów diety.

Jakie zadania wykonuje kwas askorbinowy w organizmie człowieka?

Wiadomo, że witamina C (kwas askorbinowy) wzmacnia odporność w walce z wirusami, ale badania wykazały, że może również pomóc w:

Zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym

Problemom zdrowotnym prenatalnym

Chorobom oczu

Uszkodzeniom komórek i starzeniu się skóry.

Pomaga również organizmowi wchłaniać potrzebne mu składniki odżywcze, takie jak żelazo. Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie. Organizm ludzki nie jest w stanie jej syntetyzować ani przechowywać, dlatego ważne jest, aby w diecie uwzględnić owoce i warzywa bogate w witaminę C lub przyjmować ją, jako suplement diety.

Jak kwas askorbinowy pomaga skórze?

Witamina C wspomaga utrzymanie zdrowej skóry i tworzenie kolagenu. Badanie wśród kobiet w wieku od 40 do 74 lat wykazało, że regularne przyjmowanie dużych dawek witaminy C może zmniejszyć zmarszczki, suchość skóry i spowolnić proces starzenia. Kwas askorbinowy jest niezbędny dla skóry, więzadeł, ścięgien, kości i naczyń krwionośnych. Ponadto skutecznie wzmacnia naczynia włosowate, przyspiesza gojenie się ran i przeciwdziała stanom zapalnym. Dieta bogata w przeciwutleniacze pomaga zachować zdrową skórę i jest jednym z najważniejszych czynników w zapobieganiu rakowi skóry.

Kwas askorbinowy poprawia wchłanianie minerałów

Aby organizm mógł w pełni wchłonąć niezbędne składniki odżywcze i w pełni funkcjonować, układ pokarmowy musi najpierw uzyskać składniki odżywcze ze spożywanego pożywienia lub suplementów, a następnie stymulować ich wchłanianie do krwiobiegu. Następnie komórki wchłaniają te witaminy i składniki odżywcze i pomagają organizmowi zmniejszyć stan zapalny i zapobiegać chorobom. Przyjmowanie witaminy C razem z żelazem może poprawić wchłanianie żelaza w organizmie u dorosłych i dzieci.

Kwas askorbinowy zmniejsza ryzyko zachorowania na dnę

Witamina C zmniejsza ryzyko dny moczanowej. Jest to bolesny rodzaj zapalenia stawów - palący ból, sztywność i obrzęk, często w stawie dużego palca. Jest to spowodowane nadmiernym poziomem kwasu moczowego, który powoduje odkładanie się jego soli w postaci twardych kryształów w stawach, pod skórą i gdzie indziej. Badanie przeprowadzone wśród mężczyzn powyżej 40 roku życia wykazało, że przyjmowanie od 1000 do 1500 mg witaminy C dziennie zmniejsza ryzyko dny moczanowej o 31%, a przyjmowanie ponad 1500 mg witaminy C dziennie zmniejsza to ryzyko nawet o 50% w porównaniu do tych, którzy nie przyjmowali suplementów diety.

Kwas askorbinowy zwalcza szkody spowodowane przez wolne rodniki

Witamina C należy do przeciwutleniaczy, których zadaniem jest ochrona organizmu przed niebezpiecznymi cząsteczkami, czyli oksydantami (wolnymi rodnikami). Wolne rodniki powstają w wyniku naturalnych procesów biochemicznych, w tym oddychania, trawienia i ćwiczeń. Mogą przyczyniać się do rozwoju chorób, takich jak rak, choroby serca i zapalenie stawów. Oksydanty pochodzą z przetwarzania żywności, substancji toksycznych, zanieczyszczeń, dymu, tytoniu i promieniowania.

Jak walczyć z przeziębieniami, wirusami i grypą?

Od dawna wiadomo, że witamina C ma korzystny wpływ na układ immunologiczny i odgrywa ważną rolę w odporności organizmu na przeziębienia, wirusy i grypę. Zapobiegawczo należy przyjmować 1000 mg witaminy C, a w przypadku choroby 2000 mg dziennie, aby pomóc organizmowi pozbyć się wirusa. Ważne jest, aby przyjmować witaminę C podczas choroby, aby zmniejszyć ryzyko możliwych powikłań, takich jak zapalenie płuc lub infekcja płuc. Badania wykazały, że witamina C jest korzystna dla osób z osłabionym układem odpornościowym spowodowanym ciągłym wysiłkiem, zmęczeniem i stresem.

Kwas askorbinowy zwiększa siłę fizyczną

Włączając więcej witaminy C do diety, można poprawić siłę fizyczną i mięśniową, szczególnie u osób starszych. Przyjmowanie suplementów z witaminą C może poprawić wymianę tlenu podczas ćwiczeń. Istnieją również badania, które dowodzą, że może obniżać ciśnienie krwi. Dzięki przyjmowaniu witaminy C przed ciężkimi ćwiczeniami, na przykład przed maratonem, uda się zapobiec infekcjom górnych dróg oddechowych, które czasami występują po wysiłku. Kwas askorbinowy poprawia również czynność płuc i dróg oddechowych. Stwierdzono, że 1000 do 2000 mg witaminy C dziennie może zmniejszyć produkcję histaminy w organizmie (powodując zaostrzenia u pacjentów z astmą), a tym samym może pomóc zmniejszyć objawy astmy.

Objawy niedoboru kwasu askorbinowego

Łatwe powstawanie siniaków

Krwawienia z nosa i dziąseł, obrzęk dziąseł

Powolne gojenie się ran

Niestrawność

Choroby autoimmunologiczne

Suche lub rozdwojone włosy

Suche i czerwone plamy na skórze

Szorstka i sucha lub łuszcząca się skóra

Obrzęk lub ból stawów

Przyrost masy ciała.

Problemy zdrowotne związane z niedoborem witaminy C mogą z czasem stać się poważniejsze i powodować różne problemy zdrowotne, takie jak wysokie ciśnienie krwi, choroby pęcherzyka żółciowego, udar, niektóre nowotwory i miażdżyca. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie witaminy C w postaci suplementów diety. A dostępne są one w postaci tabletek, kapsułek, proszku, pastylek do ssania, wlewów dożylnych. Obecnie można nabyć naturalną bioaktywną witaminę C w 100% z dzikiej róży Visanto, która jest szybko wchłaniana do organizmu. Kolejnym bardzo dobrym suplementem diety jest witamina C z aronią Visanto, w jego składzie znajduje się kwas l-askorbinowy oraz ekstrakt z aronii czarnej. Organizm czerpie z takich produktów dobroczynne składniki, które wspierają organizm i biorą udział w niwelowaniu wielu różnych schorzeń.