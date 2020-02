Stolik drewniany rozkładany na wymiar - jak możemy go zaprojektować?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Aranżując salon powinniśmy pamiętać zarówno o głównych meblach, jak i tych uzupełniających wyposażenie pomieszczenia. Do tych drugich właśnie możemy zaliczyć stoliki kawowe. Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru?

Stolik kawowy z drewna – jakie ma zalety?

Tego typu meble są przede wszystkim niezwykle praktyczne. Stolik kawowy bardzo dobrze uzupełnia wystrój salonu czy pokoju dziennego. Dzięki niemu możemy bezpiecznie odstawić kubek z kawą lub innym napojem podczas czytania książki czy oglądania telewizji. Stoliki kawowe najczęściej produkuje się z drewna. Drewniane blaty można połączyć z metalowym stelażem w niekonwencjonalnej, nowoczesnej formie. Stoliki drewniane są dostępne w wersji kwadratowej, okrągłej, czy prostokątnej. Każdy znajdzie więc model idealny do swoich potrzeb. To jednak nie koniec udogodnień. W Polsce są bowiem producenci, którzy umożliwiają stworzenie stolika z drewna na wymiar. Dzięki temu to klient decyduje o jego ostatecznych parametrach.

Stolik drewniany rozkładany na wymiar – gdzie znajdziemy konfigurator?