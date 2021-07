Stacjonarny czy internetowy sklep z nowymi oponami? Jak kupować?

Zakupy przez internet cieszą się coraz większą popularnością, jednak nie we wszystkich kategoriach produktowych ta tendencja jest równie widoczna. Jedną z nich są opony do samochodów osobowych. Jak pokazują badania, zaledwie co czwarty kierowca kupuje je w sieci - kilka lat temu ten odsetek był jednak sporo niższy. Dlaczego warto sprawdzić sklep z nowymi oponami online?

1. Na co zwrócić uwagę, wybierając opony letnie i zimowe?

2. Co wziąć pod uwagę, kupując dobre opony przez internet?

3. Używane czy nowe opony?

Zakup opon jest bardzo ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze i prawidłowej eksploatacji twojego pojazdu. Sklep internetowy z oponami najlepszych producentów, na przykład https://noweopony.pl/, pozwoli kupić je w atrakcyjnej cenie bez szkody dla jakości towaru.

Na co zwrócić uwagę, wybierając opony letnie i zimowe?

Czołowi producenci opon mają świadomość, że to element wpływający na bezpieczeństwo bardziej niż wszelkiego rodzaju technologiczne nowinki. Właśnie dlatego istotne jest ich prawidłowe dobranie. Na co zwracać szczególną uwagę?

Podstawową kwestią jest prawidłowy rozmiar opon. W kolejnym kroku skalkulować należy preferencje oraz sposób użytkowania. Opony zimowe (możesz je sprawdzić na https://noweopony.pl/opony/zimowe) i letnie mają odmienne właściwości. Jeśli masz model pojazdu klasy średniej i poruszasz się spokojnie w warunkach miejskich, możesz postawić na opony klasy ekonomicznej. Przy dłuższych trasach lub do samochodu klasy premium warto zadbać o nieco bardziej zaawansowane rozwiązania. Wyznacznikiem podsumowującym produkty są niekiedy opinie klientów, które udostępnia sklep z oponami.

Co wziąć pod uwagę, kupując dobre opony przez internet?

Kupowanie opon w sieci rządzi się podobnymi prawami jak tradycyjne zakupy. Sklep internetowy z oponami najlepszych producentów oferuje fachowe doradztwo, dzięki któremu dobranie ogumienia do oczekiwań nie powinno nastręczać większych trudności. Warto zweryfikować dodatkowe aspekty, na przykład sposób dostawy czy liczba dni na zwrot. Dodatkowe zalety stanowi niewątpliwie szybka wysyłka oraz dostawa gratis. W ofercie takich sklepów często są także felgi czy specjalne worki na przechowywanie kompletów opon.

Używane czy nowe opony?

Ważnym pytaniem jest kwestia, czy zdecydować się na zakup nowego czy używanego ogumienia. Z jednej strony wybór z drugiej ręki pozwala na spore oszczędności - koszt zakupu nowych opon, w zależności od modelu auta, może przekroczyć 1000 złotych, a im wyższa półka - tym koszt wzrasta. Jednocześnie jednak trzeba mieć świadomość, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, a eksperymenty z oponami w niewiadomym stanie mogą zakończyć się tragicznie.