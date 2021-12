Spersonalizowany zestaw miodów, czyli prezent, który przynosi wiele korzyści

Kto z nas nie lubi dostawać prezentów? A kto z nas nie lubi dawać prezentów najbliższym? Nie ma takiej osoby! Prezenty stanowią jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w naszym życiu. Dostajemy je i dajemy na ważne okazje takie jak święta, urodziny walentynki, czy rocznicę ślubu. Jeszcze lepiej kiedy dajemy prezent bez okazji, tylko po to żeby zrobić komuś niespodziankę i sprawić ogromną przyjemność. Bardzo często pojawia się problem co dać konkretnej osobie. Z reguły kierujemy się jej upodobaniami, hobby oraz tym czego potrzebuje. A co sądzisz o podarowaniu komuś zestawu pysznych miodów? W końcu podczas składania życzeń zawsze wspominamy o zdrowiu. W tym celu wybierz prezent, które o nie zadbają.

Miód, czyli płynne złoto. Poznaj jego krótką historię oraz drogocenne właściwości

Miód, a zwłaszcza jego właściwości były cenione już w czasach starożytnych. W Egipcie poza powszechnym stosowaniem, które obowiązuje do dziś składano go również w ofierze bogu płodności. Stosowano go także jako kosmetyk. Podobno Kleopatra swoją piękną cerę pielęgnowała płynnym złotem. Miód był uważany za symbol religijny i towarzyszył zmarłym podczas ich ostatniej podróży. Płynne złoto ma wiele drogocennych właściwości, które zbawiennie wpływają na ludzki organizm. Zawiera on drogocenne pierwiastki takie jak wapń, żelazo, magnez, fosfor, czy potas. Jest źródłem witaminy A, B2 oraz PP. Dodatkowo miód jest lepszym lekarstwem niż niejeden antybiotyk – zwiększa odporność, a także przyśpiesza gojenie się ran. Poprawia wydolność serca, a także korzystnie wpływa na pracę mózgu. Jego bakteriobójcze właściwości wynikają z enzymów, które są wydzielane gruczoły ślinowe pszczół.

Podaruj prezent, który znacząco poprawi jakość snu Twojej bliskiej osoby

Powszechnie wiadomo, że, aby mózg ludzki dobrze pracował potrzebuje odpowiedniej ilości cukrów. Często pojawia się problem nocnego wstawania i podjadanie. Jest to właśnie związane ze zbyt małą ilością cukru, który nasz mózg potrzebuje do regeneracji. Wystarczy jedna mała łyżeczka miodu przed spaniem, abyśmy rano zobaczyli efekty jego działania. Dostarcza on energii, przez co możemy cieszyć się spokojnym i długim snem bez zbędnego podjadania. Jeśli aktualnie męczy nas przeziębienie, miód kojąco wpłynie na ból gardła, a przez sen złagodzi stan zapalny.