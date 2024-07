Specjalistyczne narzędzia glazurnicze Raimondi

Raimondi to jeden z większych producentów profesjonalnego sprzętu dla glazurników. W ofercie marki można znaleźć szereg innowacyjnych rozwiązań, które znacząco ułatwią pracę z materiałami ceramicznymi. Korzystając z nich, będzie można m.in. szybko i skutecznie przecinać płytki, profilować ich krawędzie, a także przenosić pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Oto kilka szczególnie godnych polecenia sprzętów Raimondi.

Raimondi BC45 – urządzenie do ukosowania płytek do szlifierek kątowych

Przystawka Raimondi BC45 to innowacyjne narzędzie zaprojektowane specjalnie z myślą o ukosowaniu krawędzi płytek ceramicznych, gresu oraz terakoty. Przyrząd ten umożliwia wykorzystanie zwykłej szlifierki kątowej i zamienienie jej w niezwykle precyzyjną podrzynarkę do kafelków. Ceramika jest obrabiana pod kątem 45 stopni, a w połączeniu z dobrej klasy osprzętem, możliwe staje się uzyskanie niemal idealnie gładkiej i równej powierzchni. Dzięki specjalnej konstrukcji prowadnicy oraz systemu mocowania, Raimondi BC45 zapewnia maksymalną stabilność oraz wysoką precyzję cięcia. Wystarczy tylko włączyć szlifierkę kątową i zacząć ją delikatnie przesuwać wraz z przystawką BC 45. Zintegrowany kołnierz redukuje wpadanie tarczy w wibracje, a co za tym idzie, ogranicza ryzyko uszkadzania krawędzi płytek. Korzystanie z Raimondi BC45 jest niezwykle prostym procesem. Wystarczy tylko przymocować do przystawki dowolną szlifierkę kątową wyposażoną w tarczę o średnicy 115 lub 125 mm. Odbywa się to poprzez ułożenie kątówki na specjalnie ukształtowanej prowadnicy, a następnie przypięcie jej wytrzymałym paskiem. Urządzenie do ukosowania płytek może pracować zarówno ze szlifierkami kątowymi zasilanymi sieciowo, jak i również akumulatorowo. Producent zaleca stosowanie urządzeń o mocy silnika od 600 do 1Ż100 watów. Dzięki temu można korzystać z już posiadanych elektronarzędzi, co redukuje całkowity koszt inwestycji. Raimondi BC45 posiada też zintegrowane przyłącze wodne. Pozwala ono na podłączenie linii z cieczą, tym samym umożliwiając bezpyłowe cięcie na mokro. Alternatywnie do przystawki można też podpiąć rurę odkurzacza i na bieżąco odsysać wszelkie resztki powstałe podczas klasycznego cięcia na sucho.

Raimondi Power Raizor – wózek do cięcia płyt wielkoformatowych

Do realizacji szczególnie skomplikowanych projektów glazurniczych warto sięgnąć po wózek do cięcia płyt wielkoformatowych Raimondi Power Raizor. Jest to niezwykle zaawansowany przyrząd, przy pomocy którego można przecinać płytki ceramiczne pod kątem 30°, 45°, 47°, 70° oraz 90°. Można go również przestawić pod kątem 180° i używać do precyzyjnego frezowania lub nacinania bocznej krawędzi materiału ceramicznego. Kąty są regulowane poprzez zestaw kilku pokręteł wykonanych z ergonomicznego tworzywa sztucznego. Raimondi Power Raizor, podobnie jak wspomniany wcześniej BC 45, umożliwia wykorzystywanie zwykłej szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę tnącą o średnicy 115 lub 125 mm. Jej montaż jest równie prosty i nie wymaga stosowania żadnych specjalistycznych narzędzi. Wózek do cięcia płyt wielkoformatowych Raimondi Power Raizor posiada zintegrowane kółka wykonane z miękkiego materiału. Nie rysują one powierzchni płytek, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą trakcję. Przyrząd jest też kompatybilny z szynami prowadzącymi, pozwalając uzyskać idealnie prostą linię cięcia. Raimondi Power Raizor umożliwia zarówno pracę na mokro, jak i również na sucho, dzięki czemu można go dopasować do warunków panujących na terenie realizowanej inwestycji.

Raimondi Pedalo – zestaw do czyszczenia fugi

W ofercie Raimondi dostępny jest niezwykle praktyczny przyrząd do czyszczenia kafelków oraz znajdujących się pomiędzy nimi fug. Jest to nic innego, jak zbiornik na wodę o pojemności 40 litrów wyposażony w dwie specjalnie zaprojektowane kratki do odciskania gąbki. Pozwalają one na sprawne płukanie pacy oraz wyżymanie z niej nadmiaru cieczy. Cały proces czyszczenia gąbki może być dodatkowo wspomagany poprzez zintegrowany mechanizm prasy dociskającej pacę do kratek. Jest on operowany ręcznie lub nożnie, poprzez naciśnięcie pedału aktywującego prasę. Zapewnia on wysoką dźwignię, tym samym minimalizując ilość energii niezbędnej do odsączenia wody z gąbki. Przemyślana konstrukcja Raimondi Pedalo przyspiesza postęp prac i pozwala wydłużyć czas pomiędzy wymianą wody. Przyrząd został też wyposażony w parę kółek wykonanych z tworzywa sztucznego oraz dwie zintegrowane nóżki. Ułatwia to przemieszczanie go po powierzchni roboczej, jednocześnie zapewniając wysoką stabilność i zapobiegając rozlewaniu się brudnej cieczy z resztkami preparatu fugującego.

Raimondi Easy-Move Mk.IV – system do przenoszenia płyt

Modne płyty wielkoformatowe pozwalają tworzyć minimalistyczne i zarazem niezwykle praktyczne aranżacje wnętrz. Jednak ze względu na gabaryty oraz wysoką wagę takie formatki ceramiczne trudno się transportuje.

Rozwiązaniem tego problemu jest innowacyjny system Raimondi Easy-Move Mk.IV. Jest to zmyślna konstrukcja składająca się z dwóch aluminiowych stelaży zakończonych antypoślizgowymi rękojeściami. Każdy z nich został wyposażony w 3 silne przyssawki RV175 wraz ze wskaźnikiem podciśnienia. Po wypompowaniu z nich powietrza doskonale przywierają one do powierzchni płytek, tym samym umożliwiając ich bezpieczne przenoszenie oraz układanie.

Raimondi Easy-Move Mk.IV może być używane do transportowania płyt o długości od 100 do 320 cm. Obsługa przyssawek jest realizowana poprzez prosty w obsłudze mechanizm ręcznych pomp próżniowych. Waga dwóch stelaży wynosi 20,3 kg.