Spacer z dzieckiem – przyjemne spędzanie czasu czy prawdziwe wyzwanie? Obawy i wątpliwości

Pierwsze spacery z pociechą mogą stanowić spore wyzwanie. W związku z częstymi obawami dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia malucha przed czynnikami zewnętrznymi, w głowie pojawia się cała masa wątpliwości. Istnieją jednak rozwiązania – o tym, jak należy przygotować się do spaceru z dzieckiem i dlaczego waga spacerówki ma znaczenie dowiesz się w tym artykule!

Kilka prostych i ważnych zasad. O czym powinno się pamiętać

Przed zdecydowaniem się na wyjście, wpierw należy zadać sobie bardzo ważne pytania – mianowicie czy maluszek jest zdrowy, jaka pogoda panuje na zewnątrz i jakie samopoczucie ma dziecko (a także rodzic). Pierwsze spacery powinny być przede wszystkim krótkie, tereny zaś ciche i spokojne – dzięki czemu dziecko będzie przyzwyczajać się powoli i bez stresu; późniejsze podróże można już przedłużać wedle własnej woli. Noworodek powinien mieć zapewniony komfort, a ten zaś zależy najczęściej od wózka, w jakim jest umieszczany. Powinien być on wygodny i zawierać w sobie wszystkie ważne elementy takie jak hamulec, gondola, pasy oraz przede wszystkim być wykonany z najlepszych materiałów, które przepuszczają powietrze, nigdy zaś deszczu. Świetnym rozwiązaniem w kwestii spacerówek dla nieco starszych dzieci jest Stokke Xplory. Ten wysoki wózek spacerowy oferuje między innymi popularny sklep 3kiwi. Obejrzeć go można pod linkiem https://www.3kiwi.pl/product-pol-49341-Stokke-R-Xplory-R-X-wysoki-wozek-spacerowy-Rich-Black.html. Wielu rodziców ceni go sobie za nowoczesny design, którego inspirację stanowi styl skandynawski. Oryginalny stelaż wyróżnia się spośród innych modeli wózków, natomiast jego waga nie przekracza 13 kg. To bardzo ważne, gdyż im cięższa spacerówka, tym trudniej jest ją prowadzić, co w późniejszym czasie okazuje się prawdziwym utrapieniem. Spacer powinien być przyjemną formą spędzania wolnego czasu – doskonale wiedzą o tym producenci wózków Stokke, którzy z dumą prezentują swoją kolekcję.

Z ostrożnością, ale bez nudy! Jak spacery pozytywnie wpływają na rozwój dziecka

Ubiór dziecka zależny jest od pogody, jaka prezentuje się za oknem. Gdy za oknem wieje chłodem, najlepszym rozwiązaniem będzie ubranie dziecka na tak zwaną „cebulkę” - dzięki temu będzie się miało pewność, że dziecko nie uskarży się na chłód czy gorąc. Spacery służą hartowaniu dzieci, przez co nie powinno się nigdy ubierać maluchów zbyt ciepło – wtedy zaszkodzi im się jeszcze bardziej. Dziecko ubrane za ciepło, poci się i jest narażone na infekcje związane właśnie z przegrzaniem. Choć samo spacerowanie wydaje się prostą formą na spędzanie wolnego czasu, tak naprawdę dla dziecka może być jedną z najciekawszych przygód. Postaraj się zapewnić maluchowi rozrywkę poprzez zapoznawanie go ze światem przyrody, opowiadania mu historii związanych ze zwierzętami zamieszkującymi dany teren. Pamiątką po każdym spacerze mogą być listki, kwiatki czy kamyczki, które dziecko z radością będzie składować (kto wie, może później razem przysiądziecie do kolażu złożonego właśnie ze znalezisk?). Dziecko poznające świat lepiej się rozwija, a świeże powietrze to coś, czego szczególnie potrzeba maluchom ciekawym otoczenia! Dobra spacerówka, odpowiedni ubiór i pozytywne nastawienie – tylko tyle trzeba, by stworzyć piękne wspomnienia.