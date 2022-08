Skuteczny program antywirusowy - czyli jaki?

Korzystanie z oprogramowania antywirusowego jest łatwe, ale wybór takiego, który odpowiada Twoim potrzebom, już nie. Musisz zbadać wiele firm, które twierdzą, że oferują przewagę pod względem ochrony przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie oprogramowania antywirusowego.

Metody skanowania i wykrywania

Najlepszy rodzaj oprogramowania antywirusowego oferuje skanery w czasie rzeczywistym i wykrywanie na żądanie. Skaner działający w czasie rzeczywistym działa nieprzerwanie w tle i sprawdza każdy plik, do którego uzyskuje się dostęp za pośrednictwem urządzenia, zarówno w trybie offline, jak i online. Tymczasem skaner na żądanie okresowo sprawdza każdy plik na Twoim urządzeniu, aby sprawdzić, czy nie ma do niego złośliwego oprogramowania, niezależnie od tego, czy jest on używany, czy nie. Oba łączą się, aby zapewnić najlepszą ochronę.

Zasady płatności

Większość producentów oprogramowania antywirusowego oferuje roczną subskrypcję swoich usług z różnymi dodatkowymi opłatami i zastrzeżeniami, na które należy zwracać uwagę. Szukając wydajnego, niedrogiego oprogramowania, weź pod uwagę następujące punkty:

Czy oferowane oprogramowanie jest w najnowszej wersji? Czy firma oferuje wystarczająco dużo czasu w bezpłatnej wersji próbnej, aby umożliwić prawidłowe przetestowanie programu? Czy pełny koszt regularnych aktualizacji i odnowień licencji podniesie cenę poza początkowe szacunki?

Na przykład program antywirusowy od G DATA posiada 30-dniową wersję próbną, która pozwoli Ci się zapoznać ze wszystkimi możliwościami oprogramowania, zwłaszcza że udostępnia ona wszystkie opcje.

Wpływ na szybkość Twojego urządzenia

Wiele rodzajów oprogramowania antywirusowego do pracy w trudnych warunkach działa nieprzerwanie w tle, zużywając zasoby procesora i przyspieszając przetwarzanie, aby spowolnić działanie całego urządzenia. Może to stanowić problem, jeśli regularnie uruchamiasz ciężkie gry lub inne rodzaje oprogramowania, które wymagają więcej zasobów procesora. Korzystając z wersji próbnej oprogramowania, sprawdź, czy wymagania programu nie są sprzeczne z Twoimi własnymi wymaganiami urządzenia, w przeciwnym razie urządzenie będzie się uszkadzać, ponieważ nie nadąża za dużym zapotrzebowaniem.

Polityka prywatności

Żyjemy w czasach, gdy dane osobowe są zagrożone bardziej niż kiedykolwiek dzięki Internetowi. Odkryto, że nawet kilka firm antywirusowych zajmujących się ochroną Twoich danych sprzedaje Twoje dane brokerom informacji. Na przykład antivirus firmy G DATA w swojej polityce prywatności pozwala na niewyrażenie zgody na udostępnianie informacji.

Łatwość usuwania wirusów

Na koniec sprawdź, jaką metodę wykorzystuje oprogramowanie do usuwania złośliwego oprogramowania z Twoich urządzeń. Niektóre ważne czynniki w tym zakresie to: