Skąd bierze się popularność plis okiennych?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Popularność rolet nie pozostawia wątpliwości co do tego, że jest to praktyczne i atrakcyjne rozwiązanie. Nowoczesna stylistyka wnętrz coraz częściej odchodzi od wieszania firan i zasłon. Są osoby, które całkowicie z nich rezygnują. Najlepszy efekt jednak i funkcjonalność osiąga aranżacja okienna, składająca się z rolet i firan, względnie zasłon. To doskonały sposób na to, by uzyskać przytulne, ciepłe wnętrze, a także łatwo zmienić jego wystrój.

Zalety posiadania rolet plisowanych

Rolety harmonijkowe, to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie użyteczność, komfort użytkowania, a zarazem wysoką estetykę. Realizują wszystkie powierzone im zadania, zaciemniają pomieszczenie, a także zapewnią intymność osłaniając domowników przed spojrzeniami sąsiadów, czy przechodniów. Plisy doskonale wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie, świetnie prezentują się w pomieszczeniach urządzonych w stylu skandynawskim, nowoczesnym, glamour, ale także klasycznym. Dzięki temu, że na rynku dostępny jest duży wybór modeli różniących się kolorami, wzorami, a także materiałem z jakiego są wykonane, każdy może dostać roletę, która spełni jego oczekiwania.

Tym, co wyróżnia plisowane rolety spośród innych jest możliwość zasłonięcia tylko części okna, gdy świeci mocne słońce. Tradycyjne rolety rozwijane są z góry na dół. Plisy okienne możemy ustawić jako pas tkaniny na dowolnej wysokości. Zapobiega to zbyt mocnemu zaciemnieniu pomieszczenia i daje perfekcyjny efekt. W prosty sposób możesz zlikwidować odbicie słońca na swoim monitorze, telewizorze, bez konieczności całkowitej rezygnacji ze światła.

Dół i góra rolety plisowanej przymocowane są do listwy z uchwytem, dzięki czemu w prosty i bardzo wygodny sposób możesz sterować układem materiału.

Kolejną zaletą tego rodzaju rolet jest opcja ich bezinwazyjnego montażu. Na ramie okiennej wystarczy zawiesić specjalne uchwyty z zatrzaskami. To najlepsze rozwiązanie w przypadku nowych okien na gwarancji.

Modne kolory rolet

Wśród aktualnych trendów wyraźnie to beże i szarości królują na naszych oknach. Są to wybory mocno zachowawcze i bezpretensjonalne. Wiele aktualnych technik aranżacyjnych zakłada jednak użycie stonowanych kolorów na ścianach, meblach i urozmaicenie ich zdecydowanymi barwami dodatków. W pokoju skandynawskim, urządzonym w bielach, szarościach z dodatkiem naturalnego drewna, doskonale prezentują się rolety fioletowe, czy pomarańczowe. Plisy z nadrukiem, to świetna propozycja do przytulnej sypialni.

Jak czyścić rolety plisowane?

Jeżeli zależy Ci na tym, by Twoje mieszkanie było maksymalnie łatwe w czyszczeniu lub masz w domu alergika, materiałowe plisy będą doskonałym wyborem. Można je prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem płynu do płukania tkanin. Wystarczy namoczyć roletę w wannie lub kabinie prysznicowej, a po kilkunastu minutach spłukać łagodnym strumieniem prysznica. W przypadki silniejszych zabrudzeń, użyj zwykłej gąbki lub ściereczki. Kiedy materiał ocieknie, możesz powiesić roletę na oknie i pozostawić złożoną w harmonijkę aż do wyschnięcia. Jest to istotne celem zachowania odpowiedniego kształtu.

Gdzie kupić rolety dobrej jakości?

Bogatą ofertę znajdziesz w sklepie internetowym rolety.eu. Doświadczony producent rolet zapewnia plisy okienne na wymiar, a także wybór wśród tkanin o różnym stopniu zaciemnienia oraz tkanin termoizolacyjnych. Dzięki tym ostatnim zaoszczędzisz zimą na ogrzewaniu, a latem zapobiegniesz nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza.

Jeżeli Twoje okna nie mają standardowych rozmiarów, skontaktuj się telefonicznie z konsultantem sklepu i zamów rolety plisowane na wymiar, a będziesz mieć pewność, że są idealnie dopasowane.

Wybierając rolety plisowane z pewnością urozmaicisz aranżację mieszkania, nadasz mu wyjątkowego charakteru i podniesiesz jego walory estetyczne.