Salon Arte w Katowicach znów otwarty!

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planowali kupić nowy dywan, ale nie chcieli wybierać go przez internet – od 4 maja stacjonarny salon Arte w Katowicach z najszerszym asortymentem w miescie jest znów otwarty dla kupujących.

Tylko odwiedzając salon stacjonarny, można w 100% świadomie wybrać dywan – dotknąć, sprawdzić fakturę i zobaczyć, jak kolorystyka wygląda w rzeczywistości. W salonie Arte w Katowicach czekają na Ciebie setki dywanów o zróżnicowanych wzorach i kolorach. To jednak nie wszystko – w asortymencie Arte znajdują się również wykładziny dywanowe i elastyczne, chodniki, panele LVT oraz akcesoria do pielęgnacji pokryć podłogowych. Arte to salon z największym wyborem dywanów w Katowicach. Sklep można odwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 20:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Salon Arte mieści się przy al. Roździeńskiego 93 w budynku Salonu Meblowego Agata. Klienci sklepu mogą korzystać z dużego, bezpłatnego parkingu.

W ofercie katowickiego sklepu znajdziesz około 800 różnych modeli dywanów, w tym między innymi: dywany wełniane, dywany z włókien syntetycznych, dywany shaggy i rabbit, dywany sznurkowe, dywany nowoczesne i tradycyjne. W salonie dostępne są produkty do każdego z domowych pomieszczeń – dywany do pokoju dziennego, sypialni, do pokoju dziecięcego, przedpokoju, łazienki, a nawet kuchni.

Jeżeli w naszym salonie nie znajdziesz odpowiedniego dla siebie rozmiaru lub wzoru, nic straconego. Wystarczy, że wskażesz interesujący Cię model lub rozmiar, a my w ciągu kilku dni dostarczymy go do Twojego domu.

W katowickim salonie Arte znajdziesz też bogatą ofertę chodników, dywaników łazienkowych i wycieraczek, czyli wszystkich tych dodatków, które sprawią, że Twój dom będzie bardziej funkcjonalny i komfortowy. W asortymencie mamy też listwy wykończeniowe oraz miękkie poduszki, które będą doskonałym dopełnieniem aranżacji każdego wnętrza.