RTG klatki piersiowej - kiedy jest zalecane?

Ciekawi Cię, na czym polega RTG klatki piersiowej, jak wygląda samo badanie i w zdiagnozowaniu jakich chorób może pomóc? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Na czym polega RTG klatki piersiowej?

RTG klatki piersiowej jest jednym z najczęściej wykonywanych badań radiologicznych. Dzięki niemu, w szybki i nieinwazyjny sposób, możliwe jest dokonanie oceny stanu płuc, serca, dróg oddechowych, naczyń, a także kości umiejscowionych między szyją a przeponą. Urządzenie służące do RTG prześwietla promieniami rentgenowskimi klatkę piersiową pacjenta. Samo badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i nadzorowane jest przez znajdującego się w osobnym pomieszczeniu radiologa.

Jak przebiega RTG klatki piersiowej?

Pacjent, który ma zostać poddany badaniu RTG, musi zdjąć z siebie wszelkie rzeczy z metalowymi elementami. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przygotować się do RTG klatki piersiowej można znaleźć pod adresem https://badania.znanylekarz.pl/blog/rentgen-rtg-klatki-piersiowej-jak-przebiega-jak-sie-przygotowac/. Następnie pacjent zakłada fartuch ochronny, który zabezpiecza przed promieniowaniem narządy rodne oraz – jeśli istnieje taka konieczność – otrzymuje dodatkową osłonę na szyję, która chroni tarczycę. W pierwszej kolejności staje przy płycie aparatu rentgenowskiego przodem, a następnie bokiem, unosząc jednocześnie ręce. Podczas badania musi uważnie słuchać instrukcji radiologa i stosować się do nich w odpowiednich momentach, gdy ten prosi o nabranie powietrza oraz zatrzymanie na chwilę oddechu. W czasie, gdy pacjent stoi w bezruchu, specjalista wykonuje zdjęcia rentgenowskie.

Co z samopoczuciem po RTG klatki piersiowej?

Badanie RTG jest bezbolesne i – gdy odpowiednie narządy zostaną zabezpieczone specjalnym fartuchem – również bezinwazyjne. Jednak z uwagi na szkodliwość promieniowania, należy pamiętać o tym, że RTG klatki piersiowej nie można wykonywać zbyt często. Po badaniu pacjent może wrócić do swoich codziennych aktywności, łącznie z prowadzeniem samochodu czy jedzeniem. Na wyniki nie czeka się zbyt długo i w wielu przypadkach dostaje się je od razu, w postaci zdjęć zapisanych na płycie CD oraz ich opisu.

Jakie są wskazania do RTG klatki piersiowej?

Wśród wskazań do przeprowadzenia RTG klatki piersiowej znajdują się przede wszystkim: uraz tej okolicy ciała lub bóle w niej występujące, kaszel, który utrzymuje się długo, niepokoi i jest uciążliwy, nawracające duszności i trudności w oddychaniu, jak również krwawienie z przełyku i plucie krwią podczas kaszlu. Dodatkowymi okolicznościami, w których trzeba wykonać prześwietlenie, są coroczne badania okresowe dla osób pracujących w warunkach szkodliwych (np. narażonych na pylicę).

Jakie są przeciwwskazania do RTG klatki piersiowej?

Dorośli powinni wykonywać RTG klatki piersiowej raz na dwa lata. W przypadku, gdy są nałogowymi palaczami, zaleca się przystępowania do badania raz w roku. Za każdym razem potrzebne jest posiadanie skierowania od lekarza. Nie istnieją jako takie przeciwwskazania do RTG. Powinny go unikać kobiety w ciąży oraz dzieci. Jeśli jednak lekarz stwierdzi poważne wskazania medyczne, a potencjalne korzyści będą przewyższały potencjalne ryzyko, również u pacjentów z tych grup może zostać wykonane. Należy zachować wówczas szczególne środki ostrożności.

W diagnostyce jakich schorzeń przeprowadza się RTG klatki piersiowej?

Prześwietlenie klatki piersiowej pozwala wykryć takie choroby, jak m.in.: zapalenie płuc, gruźlica, nowotworowe zmiany w obszarze płuc i przerzuty raka z innych narządów, rozedmę płuc, zmiany torbielowate i śródmiąższowe zapalenie wsierdzia, niewydolność układu krwionośnego i serca, anatomiczne wady i choroby serca, zmiany związane z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą, jak również zaburzenia rozwojowe i obrażenia narządów oraz kości w obrębie klatki piersiowej. RTG wykonuje się w celu zdiagnozowania danej choroby, a także po to, by monitorować postępy leczenia, przygotować pacjenta do operacji albo zweryfikować skuteczność przeprowadzonego zabiegu.

Gdzie można wykonać RTG klatki piersiowej?

Badanie, po otrzymaniu skierowania, wykonać można w większości przychodni i w zasadzie w każdym szpitalu. Wystarczy, że znajduje się tam urządzenie do wykonywania zdjęć rentgenowskich. Na stronie Badania.znanylekarz.pl można sprawdzić listę placówek w danym mieście, które wykonują RTG klatki piersiowej, a także porównać ceny i umówić się na realizację. Kwoty, na jakie trzeba się przygotować, mieszczą się w zakresie od już 15 zł aż po nawet 150 zł.

