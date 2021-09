Łazienka to miejsce, które musi być dobrze zaprojektowane tylko wtedy będzie stanowić miejsce, w którym chce się przybywać. Jednym z podstawowych elementów determinujących funkcjonalność łazienki jest to czy znajduje się w niej wanna czy kabina prysznicowa. Nie da się ukryć, że jest to najczęstszy dylemat przy projektowaniu łazienek, wiele osób do końca zastanawia się, z którego rozwiązania skorzystać. W tym artykule nie chcemy rozpisywać się na temat przewag jednego rozwiązania nad drugim a skupimy się na tym jakie rodzaje kabin prysznicowych dostępne są na rynku.

Rodzaje kabin prysznicowych

Gdy już zdecydujemy, że w naszej łazience stanie kabina prysznicowa przychodzi czas zadecydować, jak ma wyglądać. Kabiny prysznicowe różnią się nie tylko elementami wizualnymi, ale również kształtem czy rodzajem brodzika, a w niektórych kabinach wręcz tego brodzika nie uświadczymy. Nie każda łazienka umożliwia montaż kabiny prysznicowej bez brodzika. Zupełnie czym innym jest fakt, że większość osób chce mieć brodzik. Kabiny z brodzikami doskonale sprawdzają się zarówno przy małych dzieciach jak i osobach dorosłych. Również osoby starsze chętniej wybiorą kabiny prysznicowe zamiast wanien. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt głębokości brodzika, czasem lepszym rozwiązaniem okaże się płytki brodzik a innym głęboki. Tutaj również nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które rozwiązanie jest lepsze, wszystko zależy od indywidualnych potrzeb.

Gdy już podejmiesz decyzję w kwestii wyboru brodzika przyjdzie czas na wybór rodzaju kabiny prysznicowej. Tych na rynku jest naprawdę sporo i nie będziesz narzekać na brak wyboru. Pierwszym rodzajem, o którym warto wspomnieć są kabiny prysznicowe narożne. Jak sama nazwa wskazuje kabina narożna montowana jest w rogu łazienki, czyli korzysta z dwóch ścian łazienki. Tego typu kabiny najczęściej wybierane są w małych łazienkach, gdzie liczy się każdy centymetr powierzchni. Kabiny narożne to tak jakby nadkategorią, którą można podzielić jeszcze ze względu na kształty np. kabiny narożne półokrągłe czy kwadratowe.

Kolejnym rodzajem kabin prysznicowych są kabiny przylegające do jednej ze ścian łazienki. W kabinach przyściennych bateria prysznica najczęściej jest montowana właśnie do tej ściany. Tutaj podobnie można spotkać się z różnymi kształtami i wielkościami kabin.

Kabiny prysznicowe wolnostojące to oferta dla osób posiadających duże łazienki i mających możliwość poprowadzenia specjalnej instalacji doprowadzającej wodę. Kabiny tego typu stanowią często element wystroju łazienki i są jej głównym elementem. W Polsce niewiele osób może sobie pozwolić na takie rozwiązania z racji metrażu mieszkań, ale gdy masz dom i chcesz spróbować czegoś oryginalnego to może to jest pomysł dla ciebie.

Kolejnym typem, o którym warto wspomnieć są kabiny wnękowe. Wymagają one specyficznego kształtu łazienki, która posiada odpowiedni dużą wnękę pomiędzy ścianami. Oczywiście taką wnękę można stworzyć samemu, ale to zagrabianie przestrzeni w łazience i należy to przemyśleć. Kabiny wnękowe to praktyczne rozwiązanie w łazienkach, gdzie takie wnęki już istnieją.

Ostatni rodzaj kabin, o których powiemy wam w tym artykule to kabiny prysznicowe typu Walk-In. Tak naprawdę są to kabiny przyścienne, ale bardzo charakterystyczne, gdyż najczęściej nie mają brodzika i co najmniej jednej ścianki a najczęściej dwóch. Tego typu kabiny stosowane są w nowoczesnych łazienkach, gdzie panuje minimalizm. Strefa prysznicowa wydzielona jest tylko dużą taflą szkła, a pod prysznic wchodzi się bez żadnych drzwi czy progów.

Niezależnie, na które rozwiązanie się zdecydujesz warto pamiętać, że kabiny prysznicowe dzielą się również ze względu na kształt, ale tu nie ma za bardzo co opisywać, po prostu indywidualne preferencje odgrywają kluczowe znaczenie przy wyborze konkretnego kształtu.