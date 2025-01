Przesyłka z zaświatów. Pełna humoru, ciepła i wzruszeń komedia już niebawem w Sosnowcu!

PRZESYŁKA Z ZAŚWIATÓW to pełna humoru, ciepła i wzruszeń komedia o przyjaźni „na wieki” w reż. Cezarego Żaka.

PRZESYŁKA Z ZAŚWIATÓW to dom w Kalifornii, w którym od lat spotykają się cztery przyjaciółki na brydżowych wieczorkach. Wydawać by się mogło, że śmierć jednej z nich, Mary, zakończy ten zwyczaj. Nic bardziej mylnego! Rezolutna Millie „wypożycza” urnę z jej prochami by wraz z Connie i Leną zagrać po raz ostatni. Okazuje się, że będzie to szalony wieczór, który odmieni życie przyjaciółek!

PRZESYŁKA Z ZAŚWIATÓW to błyskotliwa komedia Paula Elliotta, pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji, przemycająca pod komediową warstwą ważne, życiowe tematy.

PRZESYŁKA Z ZAŚWIATÓW to również znakomite kreacje aktorskie, a także potwierdzenie tez, że na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno i lepiej umrzeć ze śmiechu, niż żyć bez radości!

OBSADA:

Kinga Preis,

Katarzyna Żak,

Katarzyna Kwiatkowska,

Justyna Ducka,

Kuba Gąsowski

Reżyseria – Cezary Żak

02.02.2025 r.

godz. 16:00 i 18:30

Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Bilety z rabatem -30% dostępne na: https://copa.pl/miasta/#Sosnowiec