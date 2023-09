Przeczytaj jak catering dietetyczny pomoże Ci w osiągnięciu lepszych wyników sportowych!

Zdrowe odżywianie wiąże się ze zbilansowaną dietą, która dostarczy Twojemu organizmowi składników odżywczych. Nasz catering dietetyczny WIKT Codzienny zatrudnia dietetyka, który opracowuje jadłospisy zalecane przy cukrzycy typu 2, wysokim ciśnieniu krwi, zaburzeniach trawienia itp. Gotujemy wyłącznie ze świeżych i naturalnych produktów, dlatego nasze diety pudełkowe smakują również sportowcom i wegetarianom. Dostawa odbywa się według Twoich potrzeb: codziennie, 7 dni w tygodniu, bądź też w wybrane przez Ciebie dni. Nasza firma cateringowa działa elastycznie i dostosowuje się do oczekiwań swoich klientów.

W czym może pomóc catering dietetyczny Sosnowiec?

Chcesz jeść smacznie, otrzymywać urozmaicone i zawsze świeżo przygotowane posiłki wybierz odpowiedni rodzaj diety pudełkowej i złóż wygodnie zamówienie w naszym cateringu dietetycznym. W Twoich potrawach znajdą się produkty bogate w witaminy, minerały, antyoksydanty, błonnik, aminokwasy z odpowiednią ilością makroelementów. Nasze diety zawierają odpowiednią kaloryczność, co służy uzyskaniu pożądanych efektów: redukcja wagi, budowanie mięśni, regenerowanie organizmu po treningu, poprawa stanu zdrowia, nastroju.

Dieta pudełkowa dla sportowców

Każdy profesjonalny sportowiec powie Ci, że bez odpowiedniego odżywiania osiągnięcie wysokich wyników jest prawie niemożliwe. Jest w tym logika, podczas treningu organizm zużywa ogromną ilość energii, którą trzeba uzupełniać m.in. poprzez pożywienie. Prawidłowy bilans witamin i mikroelementów zawarty jest w diecie pudełkowej Sport (1500-3000 kcal) która pozwali Twojemu organizmowi szybciej zregenerować się po wysiłku. Dietetyk w naszym cateringu dietetycznym opracowując plan żywieniowy dla osób aktywnych fizycznie oblicza niezbędną ilość białek (25-30%), tłuszczów (20-25%) i węglowodanów (45-50%).

Z jakich składników szef kuchni z naszego cateringu przygotuje dietę sportową? W Twoim jadłospisie znajdzie się mięso, nabiał, ryby, jajka, orzechy, pestki, nasiona, ryż, kasza, makaron, pieczywo. Dostarczymy Ci każdego dnia 6 smacznych posiłków i koktajl proteinowy (około 390 kalorii), białko (35 g), węglowodany (46 g), tłuszcze (8 g). Nie jesteś pewien czy ten rodzaj programu żywieniowego jest dla Ciebie odpowiedni? Nasza firma cateringowa daje Ci 3 dni testowe na start, możesz sprawdzić trzy rożne warianty i zamówić najbardziej odpowiednią dla siebie.

Catering gwarantuje różne rodzaje diet

Zdrowa przyszłość zaczyna się od prawidłowego odżywiania. Dowiedz się od naszego dietetyka, jak dieta może pomóc zachować zdrowie i zapobiec wielu chorobom. Odkryj z naszym cateringiem dietetycznym sekrety długowieczności i dobrego samopoczucia poprzez prawidłowe, zrównoważone odżywianie. Dieta sportowa to jedna z wielu diet jakie nasz catering posiada w swojej ofercie. Wszystkie informacje o rodzajach diet pudełkowych znajdują się na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam dietę Standard, Office, Vegetarian, Low Carb (ketogeniczna), Low IG (na diabetyków), ekonomiczną.

Podsumowanie

Jednym z kluczowych aspektów zdrowego stylu życia jest zbilansowane odżywianie. Spersonalizowana dieta pudełkowa to nie tylko utrata nadmiernych kilogramów to wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zamawiaj w naszym cateringu dietetycznym WIKTCodzienny posiłki według opracowanego dla Ciebie programu żywieniowego a przyniesie Ci to wiele korzyści. Prawidłowe odżywianie pomoże utrzymać oczekiwaną wagę, wzmacnia układ odpornościowy, poprawia ogólny stan zdrowia i zwiększa energię.