Promocje bankowe: jak zarobić dodatkowe środki bez wychodzenia z domu?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Szukasz sposobu na szybki zarobek? Świetnie się składa, ponieważ dzisiaj pokażemy Ci, w jaki sposób możesz zarobić, korzystając z promocji bankowych! Do Twojego portfela może trafić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Sprawdź szczegóły!



Nie tylko banki mogą zarabiać na swoich klientach – Ty również możesz zarabiać na bankach! A to wszystko za sprawą promocji bankowych, które są regularnie oferowane przez instytucje bankowe. Jak z nich skorzystać? Co trzeba zrobić, by otrzymać bonus? Na jakie nagrody można liczyć? Sprawdź!



Promocje bankowe kont osobistych – co to takiego?

Promocje bankowe kont osobistych to specjalne oferty przygotowane przez banki. Instytucje te, chcąc przyciągnąć nowych klientów, oferują im bonusy i premie pieniężne w zamian za założenie rachunku bankowego. Najwięcej możesz zyskać, otwierając właśnie konto osobiste. W zamian za jego otwarcie oraz spełnienie warunków aktywności ustalonych przez bank, otrzymasz nagrody. To, jaki będzie bonus, zależy od tego, z jakiej promocji bankowej skorzystasz. Stali wyjadacze zyskują nawet kilkaset złotych miesięcznie, co jest naprawdę dobrym wynikiem.

Jakie bonusy oferują banki?

Jeśli zdecydujesz się otworzyć dobre konto osobiste, sprawdź, czy jest ono aktualnie w promocji. Banki najczęściej oferują swoim nowym klientom premię pieniężną, która wypłacana jest na aktywne konto użytkownika. Bonus w postaci gotówki jest najchętniej rozdawany, ponieważ najbardziej cieszy klientów. Zwykle jest to kwota w granicach 250 – 300 zł. Poza tym banki oferują również zwroty części środków z transakcji płatniczych kartą, vouchery do restauracji, bilety do kina, sprzęty RTV – głośniki, tablety czy smartfony lub atrakcyjne oprocentowania produktów oszczędnościowych: lokaty lub konta.



Pamiętaj, że z promocji mogą zwykle skorzystać jedynie nowi klienci, dlatego dokładnie sprawdź, czy nie posiadasz rachunku w danym banku i spełniasz wymogi uczestnictwa.

Jak skorzystać z promocji bankowych?

To naprawdę proste! Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie konto bankowe, np. korzystając z rankingu kont osobistych i sprawdzisz, czy jest ono w promocji.



Ważne jest, by zakładając konto online, skorzystać z promocyjnego wniosku i dokładnie trzymać się harmonogramu promocji. Po otwarciu rachunku jesteś zobowiązany spełnić wymogi postawione przez bank. Najczęściej należą do nich: wykonanie przelewów internetowych, płatności kartą na określoną kwotę, pobranie i zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku, zapewnienie wpływu na konto w określonej wysokości czy zapewnienie wpływu od pracodawcy.



Sprawdź, które warunki jesteś w stanie spełnić, by otrzymać bonus.



Jak widzisz, skorzystanie z promocji bankowej jest naprawdę proste. To świetny sposób, by zarobić dodatkowe środki bez większego wysiłku. Wystarczy, że otworzysz promocyjny rachunek i spełnisz warunki postawione przez bank. Ważne jest, by zrobić to wszystko w wyznaczonym terminie. Premia pieniężna trafi na Twoje konto osobiste i możesz ją wydać na dowolny cel.