Profesjonalne sprzątanie miejsc śmierci, czyli podstawowe zasady pracy czyściciela zwłok

Kompleksowe sprzątanie mieszkań po zgonie to jedna z najbardziej niebezpiecznych usług, świadczonych przez profesjonalne firmy czyszczące. Wymaga odpowiedniego przeszkolenia, bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szerokiej wiedzy z zakresu tanatologii.

Sprzątanie mieszkań po zgonach – kiedy potrzebna jest interwencja?

Sprzątanie oraz dezynfekcję wykonuje się w każdym przypadku, kiedy nastąpił zgon, niezależnie od rodzaju oraz czasu rozkładu ciała. Jednakże do najczęściej wymienianych przyczyn interwencji należą przypadki śmierci nienaturalnej, czyli zabójstwa i samobójstwa, a także przypadki śmierci niezauważonej, przez co rozumiemy rozkładające się i gnijące ciała. Sprzątanie po zgonach wykonywane jest także w przypadkach śmierci w wyniku chorób zakaźnych oraz zgonów ludzi cierpiących na syllogomanię – patologiczne zbieractwo.

Zawód czyściciela – potrzebne kwalifikacje

Praca w firmie oferującej profesjonalne czyszczenie mieszkań po zgonie nie należy do najprostszych i wymaga pewnych predyspozycji. Niewątpliwie pożądaną cechą u kandydata jest „mocny żołądek” i niewrażliwość na intensywne zapachy. Pracownik firmy sprzątającej po zgonach musi być odporny psychicznie na drastyczne widoki, nie może bać się rozlanej krwi, a także powinien w czasie wolnym z łatwością odciąć się od pracy i służbowych obowiązków.

Nie istnieją formalne wymagania do wykonywania pracy czyściciela, poza kategorycznym przestrzeganiem BHP oraz chęcią do wykonywania pracy. Firma sprzątająca mieszkania po zgonach musi natomiast posiadać uprawnienia do przewozu materiałów biologicznie niebezpiecznych oraz zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt i środki do czyszczenia pomieszczeń po zwłokach.

Wyposażenie firmy sprzątającej po zgonach

Profesjonaliści zajmujący się sprzątaniem po zgonach są zobowiązani do zaopatrzenia się w sprzęt potrzebny do dezynfekcji mieszkań w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, bez narażenia własnego zdrowia i życia.

Do wyposażenia pracowników firm sprzątających po zgonach należą przede wszystkim: odzież ochronna, sprzęt myjąco-dezynfekujący, zbiorniki na odpady oraz odpowiednie preparaty do odkażania. Odzież ochronna składa się z jednorazowego szczelnego kombinezonu i rękawic. Na twarz pracownik zakłada maskę gazową lub całotwarzowe maseczki ochronne. Pracownik zostaje uzbrojony w tradycyjny sprzęt do sprzątania (czyli wiadro, gąbki, ścierki), do którego dodaje profesjonalne urządzenia np. ozonator, zamgławiacz, odkurzacz parowy i silne środki chemiczne. Tak zaopatrzony może przystąpić do pracy. Wszelkie odpady niebezpieczne wkłada do specjalnych plastikowych zbiorników o pojemności ok. 200 litrów. Są to specjalne pudła wysłane grubym workiem foliowym. W wyposażeniu czyściciela mieszkań po zgonach znajdują się również dezodoranty chemiczne, drabina, szpachelki i ostre noże do cięcia twardych przedmiotów (np. wykładziny, tapicerki).

Zasady sprzątania mieszkania po zgonach

Sprzątnie mieszkania po zgonie różni się w każdym poszczególnym przypadku, jednak pewne zasady pozostają niezmienne. W przypadku naturalnej śmierci, kiedy zwłoki szybko przewieziono do kostnicy, zwykle praca ogranicza się do odświeżenia mieszkania poprzez ozonowanie. Kiedy mamy do czynienia z rozkładem ciała, pierwszym krokiem jest zamknięcie mieszkania od osób postronnych i zapewnienie dyskrecji pracy. W następnej kolejności należy usunąć owady, wywietrzyć pomieszczenia i opróżnić je z przedmiotów. Wynosimy meble do utylizacji, a wszystkie mniejsze rzeczy wkładamy do specjalnych pojemników. W żadnym wypadku nie wyrzucamy przedmiotów z mieszkania na śmietnik. Dopiero po opróżnieniu wnętrza można przystąpić do sprzątania i dezynfekcji. W poważnych przypadkach konieczne okazać się może kucie ścian, zrywanie podłóg oraz generalny remont wnętrz. Ostatnim etapem procesu sprzątania mieszkań po zgonie jest dezodoryzacja, czyli odkażanie ozonem. To skuteczny sposób na pozbycie się zapachu po zmarłym i ostateczne odświeżenie pomieszczenia. Oczywiście w ramach akcji sprzątającej wykonuje się również klatki schodowe, windy i inne powierzchnie, którymi się poruszaliśmy w trakcie sprzątania.

Warto jeszcze wspomnieć, że jedną z najnowszych technologii w branży sprzątania mieszkań po zgonach jest czyszczenie suchym lodem o temperaturze -79 stopni C, wykorzystywana przez firmę Kastelnik: „To unikalna i sterylna metoda, która wyróżnia naszą firmę na tle innych polskich przedsiębiorstw w branży. – mówi właściciel firmy, Mieszko Kastelnik – Granulki suchego lodu pod wysokim ciśnieniem uderzają w brudną powierzchnię czyszcząc ją i jednocześnie dezynfekują. To nowoczesna metoda, która podwyższa jakość naszych usług.”

Sprzątanie mieszkań – jak zadbać o siebie w pracy?

Sprzątanie mieszkań po zgonach wbrew obiegowej opinii może być satysfakcjonującą pracą. Zarobki w branży, ze względu na charakter świadczonych usług, są wysokie a czas pracy nienormowany. Ważne w tej specjalizacji jest nieustanne dbanie o własne bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP. „Cała nasza ekipa jest zaszczepiona przeciw Hepatitis B oraz posiada specjalną polisę ubezpieczeniową. – dowiadujemy się od Mieszka Kastelnika – Dbając o rozwój naszych pracowników, zapewniamy im dostęp do szkoleń w zakresie dezynfekcji i higieny pracy. Dzięki temu stale podwyższamy jakość usług i spełniamy oczekiwania naszych klientów.”