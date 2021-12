Praca jako opiekunka osób starszych w Niemczech na wyciągnięcie ręki

Czy od dłuższego czasu szukasz bezskutecznie pracy? Wymagania są wygórowane, a w każdym zawodzie oczekuje się przynajmniej kilkuletniego doświadczenia w branży? Na szczęście nie wszędzie tak jest. Jeśli jesteś osobą empatyczną, czerpiesz satysfakcję z pomagania słabszym i intensywnie szukasz pracy, ten artykuł może być dla ciebie.

Większość krajów rozwiniętych cechuje spadek liczby urodzeń, przez co społeczeństwo jest coraz starsze. Rozwój medycyny nowoczesnej pozwala na dłuższe życie, niestety wraz z rozwojem chorób starczych, których część jest wciąż nieuleczalna, wymagana jest całodobowa opieka. Reasumując: przepaść między liczbą seniorów a dzieci robi się ogromna, a w Europie problem ten najbardziej jest zauważalny w Niemczech.

Opieka w Niemczech bazuje na trzech głównych filarach: domach opieki, pielęgniarkach/opiekunkach lub rodzinie. Niestety bliscy seniora szybko przekonują się, że dbanie o własny dom, dzieci i pracę w połączeniu z niemal całodobową opieką osoby starszej w Niemczech jest niemożliwa. Z kolei domy opieki bywają zatłoczone lub warunki bytowe pozostawiają wiele do życzenia, te lepsze zaś mogą być bardzo drogie. Ten sam problem dotyczy niemieckiej opiekunki, której usługi miesięcznie mogą wynieść ok. 5-6 tys. euro.

I tu pojawia się kwestia pomocy polskiej opiekunki osób starszych w Niemczech. Cena usługi jest korzystna dla obu stron: dla Niemca wydanie 1700-1800 euro netto miesięcznie nie jest wielką kwotą w porównaniu do domu opieki czy niemieckiej opiekunki. Dla Polki takie wynagrodzenie jest również bardzo atrakcyjne, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że najczęściej opiekunkami zostają Panie z przedziału wiekowego 40-60 lat. Panie będące w tym wieku zazwyczaj mają doświadczenie tylko w jednej branży, w której pracowało się niemal całe życie, więc trudniej jest w takiej sytuacji znaleźć pracę, która nie wymaga konkretnych kwalifikacji, a jedynie poczucie altruizmu i chęć pomocy innym.

Praca jako opiekunka w Niemczech: jak zacząć?

Jeśli nie znasz języka, nie znaczy to, że musisz rezygnować z kariery. Seniorzy nie oczekują od swojej opiekunki opowiadania zawiłych opowieści. Z pewnością wystarczy znajomość prostych zwrotów, by informować podopiecznego o zamierzonych czynnościach lub by porozumieć się z jego rodziną. Poza tym w zapalnych sytuacjach zawsze możesz skontaktować się z Pogotowiem Języka Niemieckiego lub swoim koordynatorem – takie możliwości oferuje agencja opiekunek Veritas. Firma posiada również na stronie lekcje języka niemieckiego, a zainteresowanym współpracą opiekunkom zapewnia transport na miejsce zlecenia oraz umowę w całości po polsku.

