Pościel na prezent świąteczny

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas wielkimi krokami, jest to dla wielu z nas przyjemny okres, spotkamy się z bliskimi, spędzamy miło czas i obdarowujemy się prezentami.

Wybór odpowiedniego prezentu niekiedy sprawia wiele problemów, czasami ciężko trafić z prezentem, zastanawiamy się czy wybrać bardziej praktyczny produkt czy może lepiej sprawdzi się jakaś dekoracja, np. wazon lub patera. Naszym zdaniem warto połączyć obie te cechy i wybrać produkt, który zarazem spełnia swoją praktyczną funkcję i jednocześnie jest dekoracją. Jaki to produkt? Pościel, tak zwykła pościel, która coraz częściej wybierana jest jako prezent z wielu okazji, a jedną z takich okazji są Święta Bożonarodzeniowe.

Świąteczny klimat – jaki wybrać wzór?

Święta mają swój niepowtarzalny klimat, jest to dla wielu nas piękny okres pełen miłości i spokoju, dopełnieniem tego stanu są przyjemne dekoracje, w salonie choinka, na stoliku stroik a za oknem śnieg. Produktem, który będzie świetnym dopełnieniem jest pościel z motywem świątecznym, w okresie zimowym bez problemu znajdziesz pościele z wizerunkiem Świętego Mikołaja, reniferów, płatków śniegu lub choinek.

Czy koniecznie muszę wybrać pościel świąteczną?

Oczywiście nie ma nakazu aby prezent wykonany był w nurcie świąt. Pościel jest często wybierana jako prezent, jeśli znasz gust osoby, którą chcesz obdarować takim prezentem to masz problem z głowy, czasami jednak musimy pogłówkować i wybrać komplet, który trafi zarówno w gust osoby jak i w wystrój jej sypialni. Z pomocą przychodzą pościele wykonane w neutralnych kolorach, szarość, biel, beż to barwy, które łatwo wpasować w większość sypialni, takie kolory są akceptowane przez większość osób, dlatego jeśli nie do końca znasz gust danej osoby polecamy wybór spokojnej i neutralnej barwy z delikatnymi zdobieniami w postaci wzorów geometrycznych, np. linii lub w kratę, to popularne wzory, pasujące do większości wnętrz.

Jaki rozmiar pościeli wybrać?

Rozmiar pościeli zależny jest czy chcesz go podarować parze czy tylko jednej osobie. Dla par najbezpieczniej wybrać dużą pościel 200x220 w komplecie z dwoma poszewkami na poduszki, pod taką pościelą wygodnie spać mogą dwie osoby. Dla jednej osoby odpowiednia będzie pościel 160x200 lub mniejsza 140x200 w komplecie z jedną poszewką. Jeśli dobrze znasz obdarowaną osobę możesz zapytać o rozmiar pościeli, czasami pary zamiast w jednej dużej pościeli sypiają w dwóch mniejszych.

Wybór materiału

Praktyczna pościel to taka, która zapewnia komfortowy wypoczynek, wybór materiału ma kluczowe znaczenie, najlepiej sprawdzają się komplety wykonane z naturalnych materiałów, np. z bawełny, przykładowe wzory https://i-posciel.pl/posciel-bawelniana-bawelna. Bawełniana pościel niesie ze sobą szereg pozytywnych cech, które mają wpływ na sen, są przewiewne, odprowadzają wilgoć i co jest bardzo ważne nie powodują podrażnień i nie wywołują alergii. Z bawełny wykonuje się kilka rodzajów pościeli, nie musisz ograniczać się wyłącznie do bawełny płaskiej, ciekawym rozwiązaniem na prezent na święta może być pościel satynowa z bawełny lub dedykowana na zimę ciepła pościel flanelowa.

Podsumowanie

Pościel to świetny, funkcjonalny prezent dla bliskiej osoby, na święta możesz wybrać zarówno produkt zdobiony w motywie świątecznym jednak nie jest to koniecznością, dobrym pomysłem są komplety w neutralnym kolorach, takie produkty łatwo wpasować w wystrój większości wnętrz. Po za kolorem ważny jest również rozmiar, duża pościel pasuje do sypialni małżeńskiej, dla jednej osoby odpowiednie będą komplety 160x200 lub 140x200.

