Moc Dobra trafi do mieszkańców Sosnowca!

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu i Wolontariat MOPS Sosnowiec dołączyły dzięki współpracy ze Stowarzyszenie MOC na MOC do partnerów wspierających program „Karta Dobra” finansowany i organizowany przez Fundacja Biedronki.

Program „Karta Dobra”

Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych, których trudna sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, w tym w szczególności uniemożliwia zakup odpowiednich ilości produktów spożywczych.

W ramach projektu będziemy docierać do najbardziej potrzebujących osób starszych, które otrzymają kartę na zakupy do sieci sklepów Biedronka. Karta co miesiąc, przez 10 miesięcy, zasilana jest kwotą 200 zł. Dla wielu seniorów karta to znaczące odciążenie ich domowego budżetu. W praktyce osoby starsze dzięki niej kupują więcej warzyw, owoców, nabiału – lepiej się odżywiają. Ponadto taka forma pomocy daje im swobodę w planowaniu wydatków i wzmacnia poczucie sprawczości.

W tegorocznej edycji programu, nad którą patronat medialny po raz kolejny objął Głos Seniora, Kartę dobra otrzyma łącznie ponad 5900 osób starszych. Stowarzyszenie MOCnaMOC rozdysponuje 250 kart wśród potrzebujących seniorek i seniorów z Zagłębia Dąbrowskiego, których łączna wartość to aż pół miliona złotych. 150 z nich trafi do potrzebujących mieszkańców Sosnowca. Program Karta dobra jest ważnym elementem charytatywnego programu Stowarzyszenia MOCnaMOC na rzecz samotnych i ubogich osób starszych o nazwie PoMOCna Paczka pomocnapaczka.pl realizowanego pod patronatem Arkadiusz Chęciński, miasta Sosnowiec oraz Kuriera Miejskiego.