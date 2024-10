Uczniowie klas 3-6 Szkoły Podstawowej nr 20 wzięli udział w „Marszu Bezpieczeństwa”

W tym tygodniu uczniowie klas 3-6 Szkoły Podstawowej nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu, w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”, wzięli udział w „Marszu Bezpieczeństwa”.

"Marsz Bezpieczeństwa" w Sosnowcu

Do wydarzenia przyłączyli się również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przeszli z uczniami uliczkami znajdującymi się w pobliżu szkoły. Wszystko po to, aby utrwalić wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skupiając się przede wszystkim na bezpiecznej drodze do szkoły oraz elementach odblaskowych.

Mundurowi razem z uczniami, w kamizelkach odblaskowych oraz przygotowanymi na tę okazję transparentami zachęcającymi do noszenia elementów odblaskowych, spacerowali uliczkami znajdującymi się w pobliżu Szkoły Podstawowej numer 20. Wszystko to w myśl hasła „Świeć Przykładem – Noś Odblaski” – akcji promującej bezpiecznych zachowań na drodze i przypominającej, jak ważną rolę w tym zagadnieniu pełnią elementy odblaskowe.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali policjanci z sosnowieckiej „drogówki”, którzy jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia spotkali się z uczniami, gdzie przypomnieli im najważniejsze reguły związane z ruchem drogowym. Mundurowi poruszyli temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Wskazali, w jakich miejscach należy umieszczać odblaski, podkreślając jednocześnie, jaki wpływ mają one na nasze bezpieczeństwo. Podkreślili, jak istotne jest ich noszenie na co dzień – szczególnie teraz, na jesień, gdy coraz szybciej zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza.

Obecnie trwa druga już edycja pilotażowego konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2024. Do wzięcia udziału w tej inicjatywie zaproszone zostały szkoły podstawowe z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Założenia akcji polegają na: