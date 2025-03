Już w najbliższą sobotę 29.03.2025 r. – zapraszamy do salonu Pan Materac w Sosnowcu, gdzie czekają na Ciebie bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutami! To wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, jak poprawić jakość snu, zadbać o prawidłowe ułożenie ciała oraz dobrać idealny materac czy poduszkę dopasowaną do Twoich potrzeb. Nie przegap tej szansy – odwiedź salon Pan Materac przy ul. 11 Listopada 122 i skorzystaj z fachowej wiedzy specjalistów!

Profesjonalne porady fizjoterapeutów w salonie Pan Materac

Zadbaj o zdrowy i komfortowy sen dzięki specjalistycznym poradom fizjoterapeutów w salonie Pan Materac! To doskonała okazja, aby skonsultować prawidłową pozycję ciała podczas snu oraz dobrać materac idealnie dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Fizjoterapeuci pomogą Ci wybrać rozwiązania wspierające zdrowie kręgosłupa i poprawiające jakość odpoczynku. Odwiedź salon Pan Materac i skorzystaj z wiedzy specjalistów!

Darmowe porady fizjoterapeutów w salonie Pan Materac w Sosnowcu w dniu 29.03.2025 r.! Nie czekaj, już teraz zaplanuj sobie czas, aby skorzystać z wyjątkowej okazji porad fizjoterapeutów!

Wysokiej jakości materace do spania w Pan Materac

Komfortowy sen zaczyna się od dobrze dobranego materaca! W salonie Pan Materac znajdziesz szeroki wybór wysokiej jakości materacy, które zapewniają optymalne podparcie kręgosłupa i zdrowy wypoczynek. Pan Materac oferuje materace dopasowane do różnych potrzeb – od materacy piankowych, przez sprężynowe, aż po luksusowe materace hybrydowe.

Specjaliści Pana Materaca pomogą Ci wybrać idealne rozwiązanie, które poprawi jakość Twojego snu i wpłynie na komfort codziennego wypoczynku. Przyjdź i przekonaj się, jak wielką różnicę może zrobić dobrze dobrany materac! Zapraszamy do salonu Pan Materac w Sosnowcu!

Lokalizacja salonu Pan Materac w Sosnowcu:

https://www.panmaterac.pl/c/materace-sosnowiec-106

ul. 11 Listopada 122

41-219 Sosnowiec

tel.: 735 653 362

tel.: 32 705 72 27

Godziny otwarcia:

Pn. - Sob.: 10:00 – 20:00