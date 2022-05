Pomysły na spędzenie Dnia Dziecka

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Wielu rodziców zastanawia się, jak spędzić ten dzień, by sprawić swoim pociechom jak najwięcej radości i by dzieci na długo zapamiętały ten dzień.

Prezenty

Najcenniejszym prezentem dla dzieci jest czas im poświęcony. W obecnych czasach, gdy jesteśmy zabiegani, każda chwila, dzień, popołudnie, wieczór spędzony wspólnie z dzieckiem jest na wagę złota. Oczywiście dzieci nie wyobrażają sobie tego dnia bez prezentów.

Ale aby Dzień Dziecka uczynić wyjątkowym, niekoniecznie trzeba wydawać fortunę na prezenty. W przypadku najmłodszych świetnie sprawdzą się zabawki dla dzieci np. ze sklepu bee.pl.

Piknik

Dzień Dziecka to świetny czas na zorganizowanie pikniku. Warto pobyć z całą rodziną na świeżym powietrzu. Jeżeli tylko pogoda na to pozwala, warto wybrać miejsce, najlepiej za miastem, na łące lub na leśnej polanie. Przebywanie w okolicznościach przyrody doskonale relaksuje, poprawia samopoczucie.

Na piknik należy zabrać koc, koszyk z ulubionymi smakołykami dziecka, piłkę lub zestaw do badmintona, dodatkowe ubrania na wypadek zmiany pogody. Podczas pikniku rozmawiajmy z dzieckiem, bawmy się z nim, żartujmy, śmiejmy się i wygłupiajmy. Niech ten dzień na długo pozostanie w pamięci dziecka. Jeżeli mamy więcej czasu, można wybrać się na dłuższą wycieczkę za miasto lub na przejażdżkę rowerową, podczas której dodatkową atrakcją może być piknik, grill czy ognisko.

Festyn

Warto sprawdzić, czy w okolicy nie odbywają się festyny z okazji Dnia Dziecka. Dzieci lubią takie atrakcje. Podczas festynu obowiązkowo trzeba pójść z dzieckiem na lody lub na watę cukrową i kupić dziecku jakąś pamiątkę z festynu – balonik czy zabawkę. Można wybrać się ze swą pociechą do wesołego miasteczka lub do cyrku, lub do zoo.

Wspólne gry i zabawy

Jeżeli pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, można przygotować wspólne gry i zabawy. Można wspólnie lepić figurki z plasteliny, z masy solnej, tworzyć wyklejanki.

Można też zabawić się w szefów kuchni i przygotować przekąski, których wcześniej nie jedliśmy. Można upiec i wspólnie ozdobić ciasteczka, przygotować babeczki, muffinki domowe gofry, bezy, a później delektować się ich smakiem podczas oglądania bajek czy ciekawego filmu.

Wyjście do kina lub do teatru

W przypadku kiepskiej pogody można zabrać swoją pociechę do kina, teatru, do parku rozrywki lub zorganizować rodzinne wyjście do restauracji, lub do kawiarni. Bilety do kina i do teatru należy zarezerwować wcześniej.