Pomysły na aranżację salonu z jadalnią

Salon to dla wielu osób jedno z kluczowych pomieszczeń w domu - to w nim spędzamy wolne chwile oglądając telewizję, czy przyjmując gości. Styl, w jakim jest urządzony wiele mówi o domownikach - wchodząc do salonu możemy dowiedzieć się m.in. o ich zainteresowaniach, czy upodobaniach. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na aranżację salonu z jadalnią.

Kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę urządzając salon

Sam wybór mebli, to nie wszystko. Aranżując salon należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wielkość i wysokość pomieszczenia - jeśli jest niewielkich rozmiarów świetnie sprawdzą się w nim funkcjonalne rozwiązania, np. stół okrągły rozkładany, rozkładana sofa, czy stoliki kawowe, które łatwo przestawić. Określenie rozmiarów salonu ułatwia również wybór koloru ścian - należy pamiętać, że ciemne kolory najlepiej sprawdzą się w dużych i wysokich pomieszczeniach, natomiast jasną kolorystykę warto wykorzystać w salonie o niewielkich rozmiarach.

Urządzając salon zwróć również uwagę położenie okien w pomieszczeniu oraz stronę, na którą wychodzą - nie w każdym stylu sprawdzą się dekoracje okien, czy firanki, które będą przepuszczać dużą ilość światła i przez które przechodnie będą mogli podejrzeć co robimy.

Najnowszy trend - salon z jadalnią

Jest to jedno z najczęstszych rozwiązań stosowanych w nowym budownictwie - ma on wielu zwolenników ponieważ pozwala na przyjęcie gości w wyznaczonym do tego miejscu oraz zjedzenie posiłku poza kuchnią, w której dopiero co przygotowywaliśmy posiłek i w której unosi się jeszcze zapach jedzenia. Jeśli podczas posiłku lubimy oglądać telewizję to salon z jadalnią również nam to umożliwi.

Ciekawym pomysłem na urządzenie salonu z jadalnią jest odgrodzenie od siebie strefy wypoczynkowej od jadalnianej przy wykorzystaniu różnego materiału położonego na podłodze. Daje to ciekawy efekt i nadaje pomieszczeniu niepowtarzalnego charakteru.

Stół okrągły rozkładany - jakie meble wybrać do jadalni?

W jadalni warto wykorzystać stół okrągły rozkładany - jest on przede wszystkim funkcjonalny i pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Przy codziennym użytkowaniu pomieści do 5 osób, natomiast gdy spodziewamy się gości wystarczy go rozłożyć i ze spokojem możemy przyjąć większą liczbę osób. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się przede wszystkim w pomieszczeniach o niewielkich rozmiarach, w których każdy centymetr ma znaczenie.

Ważne są również krzesła oraz dodatkowe oświetlenie - jednym z najnowszych trendów jest zawieszenie lampy tuż nad stołem. Dodaje to całemu pomieszczeniu oryginalności.