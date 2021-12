Pompy ciepła i fotowoltaika w Sosnowcu - postaw na duet idealny i nie płać za rachunki!

Pompy ciepła to absolutny hit nowoczesnego budownictwa! Masz już dość ciągle rosnących rachunków za ogrzewanie mieszkania? Chcesz wesprzeć środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii? Pompy ciepła w Sosnowcu to doskonały wybór! Urządzenia te stanowią gwarancję bezpiecznego ogrzewania oraz niezwykle niskiej awaryjności urządzeń! Instalacje pomp ciepła cieszą się coraz większą popularnością nie tylko na terenie Sosnowca, ale całego kraju.

Rodzaj instalacji pomp ciepła w Sosnowcu

Rodzaj pompy ciepła w Sosnowcu nie dla każdego domu może być zastosowany taki sam. Decyzję o najbardziej efektywnej instalacji na danym terenie zawsze podejmuje specjalista, który sprawnie określi, które z dostępnych urządzeń będzie dla Ciebie najlepsze.

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła do swojego działania wykorzystuje energię, która zgromadzona jest w powietrzu. W związku z tym dzięki swojej pracy jest w stanie zapewnić ogrzewanie oraz chłodzenie. Pomimo że pompa ciepła powietrze/powietrze nie wykorzystują do swojej pracy wody, zapewnia także dostęp do ciepłej wody użytkowej. W zależności od rodzaju urządzenia montuje się je wewnątrz lub na zewnątrz budynku. W przypadku tego rodzaju pomp parownik ogrzewa powietrze, które następnie dostaje się do skraplacza, a później rozprowadzany jest przez system centralnego ogrzewania do wszystkich pomieszczeń w budynku.

Instalacja pomp ciepła, które działają przez pobranie powietrza jest uzasadniona wtedy, kiedy niemożliwy jest montaż pompy ciepła gruntowej lub wodnej lub kiedy chcemy zaoszczędzić czas i pieniądze. Brak konieczności wykonywania robót ziemnych i łatwość montażu sprawia, że rozwiązanie to jest szybkie i komfortowe.

Wodne pompy ciepła

Wodna pompa ciepła to obok powietrznych i gruntowych pomp ciepła jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań grzewczych. W przypadku tego rodzaju pomp ciepło dostarczane jest przez wodę znajdującą się w pobliżu budynku. Woda pobierana jest np. z rzeki, jeziora lub studni. Później woda ogrzewa parownik, a następnie ciepło powstałe w skraplaczu przeznaczane jest do ogrzewania wody w instalacji grzewczej. System ten co prawda może działać przez cały rok, jednak jego koszt jak i koszt związany z montażem pompy ciepła jest bardzo wysoki.

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła do swojego działania wykorzystują energię, która skumulowana jest w gruncie. Służy do ogrzewania domu oraz zapewnia dostęp do ciepłej wody użytkowej. W tym rodzaju pomp ciepła ciepło pobierane jest z gruntu, a następnie rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń. Urządzenia te pracują dzięki wysokim temperaturom gruntowym. Z jednej strony strony charakteryzuje je bezobsługowa eksploatacja, natomiast z drugiej strony ich zakup oraz montaż jest bardzo kosztowny. W większość przypadków gruntowną pompą ciepła jesteśmy w stanie także chłodzić budynek w okresie letnim. Mimo to, nie osiągniemy tutaj takiego efektu jak w przypadku klimatyzacji.

Montaż pompy ciepła w Sosnowcu - jaką wybrać pompę ciepła?

Wybierając właściwą pompę ciepła dla naszej inwestycji należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Rodzaj pompy ciepła warunkuje przede wszystkim lokalizacja, czyli klimat, rodzaj gruntu, skład chemiczny wód gruntowych oraz zapotrzebowanie budynku na ciepło. Najlepiej wybór odpowiedniego rodzaju urządzenia zostawić specjalistom, którzy dopasują dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

Fotowoltaika i pompa ciepła - duet idealny

Instalacja pompy ciepła to również doskonała okazja na montaż instalacji fotowoltaicznej. Połączenie tych dwóch innowacyjnych rozwiązań czerpiących moc z Odnawialnych Źródeł Energii zagwarantuje Ci jeszcze większe korzyści i pozwoli zaoszczędzić dużo więcej pieniędzy. Jak to możliwe? Panele fotowoltaiczne odpowiedzialne są za produkcję prądu, którym następnie zasilana jest pompa ciepła. Z kolei pompa ciepła ogrzewa cały budynek. Mówiąc w skrócie - pompy ciepła i fotowoltaika w Sosnowcu zagwarantują Ci darmowy prąd, ogrzeją budynek oraz zapewnią ciepłą wodę.

Pompy ciepła Sosnowiec - Proecology

Szukasz sprawdzonego dostawcy pomp ciepła w Sosnowcu? Właśnie znalazłeś! Skontaktuj się z nami, a dopasujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego domu na terenie miasta Sosnowiec. Proecology zapewnia montaż pomp ciepła, rzetelny dobór urządzenia, fachową poradę, kompleksową obsługę oraz serwis. Dołącz do grona zadowolonych Klientów i raz na zawsze zapomnij o wysokich rachunkach za ogrzewanie!

Jesteśmy liderem na rynku nowoczesnych systemów grzewczych. Tworzymy zgrany zespół, który cieszy się wieloletnim doświadczeniem, co pozwala nam na efektywną i profesjonalną obsługę. Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze!

Masz pytania związane z montażem pomp ciepła w mieście Sosnowiec? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na każde Twoje pytanie. Nie zwlekaj już dłużej i zapewnij sobie komfort, na jaki zasługujesz Ty i Twoja rodzina. Zapewnij sobie darmowe ciepło!

