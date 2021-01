Paleta Diet Centrum Leczenia Otyłości 

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Pomagamy naszym pacjentom nie tylko zmieniać ich nawyki żywieniowe, zmieniamy ich życie, podnosimy jego jakość. W leczeniu dietetycznym wykorzystujemy innowacyjne techniki psychodietetyki, które pomagają naszym pacjentom pokonywać wszelkie przeszkody w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia. W leczeniu jesteśmy partnerami, wspieramy i otaczamy troską każdego kto obdarzy nas swoim zaufaniem.

Nie czekaj aż Twój problem rozwiąże się sam!

Nie odkładaj kilogramów na potem!

Zaopiekuje się Tobą Pani mgr Donata Krawczyk. Dietek kliniczny, Psychodietetyk, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

Jak działamy?

Podczas procesu leczenia każdego pacjenta pracujemy zespołowo, zgodnie z ideą psychodietetycznego wsparcia. W każdym naszym gabinecie funkcjonuje sprawdzony, opracowany przez dr Patrycję Kłósek system pracy motywacyjnej z pacjentem. Nasza praca jest naszą pasją. Wspólnie dbamy o to aby nasi pacjenci nie tylko redukowali masę ciała ale przede wszystkim na trwałe uczyli się zdrowych nawyków żywieniowych. Pracujemy nad Twoim poczuciem własnej wartości, organizacją czasu, uczymy Cię jak odreagowywać stres, jak prawidłowo stawiać sobie cele i realizować. Przechodzimy z Tobą przez porażki i wspólnie cieszymy się z Twoich osiągnięć. Naszym największym sukcesem jest Twoja kompleksowa, pozytywna zmiana samego siebie.

Psychodietetyk w Sosnowcu

Leczenie otyłości jest procesem trudnym, często pomimo szczerych chęci nie udaje nam się osiągnąć wymarzonej masy ciała. Odchudzać się możemy na wiele sposobów, jedną z najskuteczniejszych metod jest wybranie opieki specjalisty. Ważne jest to, aby osoba do której trafimy miała odpowiednie przygotowane merytoryczne i dobry kontakt z nami. Dietetyk to niestety zawód, który nie podlega regulacji prawnej. Każda osoba może otworzyć gabinet dietetyczny i cieszyć się powodzeniem wśród swoich pacjentów. Jednak gdy na naszych barkach dźwigamy choroby współistniejące z otyłością to duże ryzyko. Gdy chcemy leczyć cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, serca, niedoczynność tarczycy czy inne schorzenia dietą konieczne staje się abyśmy udali się do dietetyka klinicznego. To on specjalizuje się w leczeniu chorób dietozależnych. Taka osoba powinna być absolwentem studiów wyższych o kierunku dietetyka na uczelni medycznej, nie technologiem żywności lub farmaceutą. Jeśli natomiast chcemy zredukować nadmierną masę ciała, schudnąć i czujemy, że nie potrafimy sami sobie z tym poradzić, że mamy niskie poczucie własnej wartości z powodu nadwagi, jemy podczas stresu i nie potrafimy nad tym zapanować musimy udać się do psychodietetyka.

Czym różni się dietetyk od psychodietetyka?

Dietetyk to osoba, która ułoży nam ścisły jadłospis, wyliczy dokładnie kaloryczność wszystkich posiłków, wartość odżywczą. Dostosuje on dietę do naszych chorób, upodobań. Natomiast tu pacjent musi włożyć mnóstwo zaangażowania w realizację jadłospisu. Diety te muszą być bardzo skrupulatnie przestrzegane. Psychodietetyk ma zupełnie inne podejście do pacjenta i w tym jest największa różnica. Każda z wizyt u psychodietetyka powinna odbywać się co tydzień, są to dłuższe spotkania na których oprócz przekazania jadłospisu i wykonania analizy składu ciała dietetyk pracuje z pacjentem. Jest to swego rodzaju terapia. Na wizytach wykonuje się szereg ćwiczeń motywacyjnych, cała współpraca jest oparta na szczerości i otwartości. Diety zazwyczaj to proste schematy żywieniowe, różne proste przepisy. Psychodietetyk na wizytach uczy i tłumaczy pacjentowi jak je można modyfikować by każdemu smakowały. Psychodietetyk uczy pacjenta samokontroli, wytrwałości w procesie odchudzania. Pracuje z pacjentem nad zmianą jego negatywnych przekonań.

Dlaczego boimy się dokonać zmiany, zacząć?

Nasz mózg nie lubi zmian. Jeżeli musimy dokonać jakiejś przemiany (zmiana pracy, nawyków żywieniowych, wyprowadzenie z domu) wiąże się to z porzuceniem czegoś co jest nam znane, a co jest znane to również dla nas bezpieczne. Narasta uczucie niepewności w związku z czym nasz mózg namawia nas do pozostania w obecnej sytuacji, nawet jeżeli nie jest dla nas korzystna. Zły sposób odżywiania, wpłynął na nieprawidłowe wyniki badań, nasze samopoczucie, wzrost masy ciała ale dla naszego mózgu bezpieczniej jest nie podejmować działań...Zaakceptuj to, że podczas procesu zmiany stylu życia, może towarzyszyć Ci dyskomfort, ponieważ dokonujesz zmiany, podejmujesz działania, których wcześniej nie było w Twoim życiu. Co nie oznacza, że to jest złe! Dzięki Twoim staraniom uda Ci się odebrać nagrodę na końcu drogi- osiągnąć cel. My będziemy z Tobą, gramy w jednej drużynie! Pamiętaj o tym!

