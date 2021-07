Organizacja stypy krok po kroku

Stypa to tradycyjna część pożegnania osoby zmarłej, która zwykle winszuje pogrzeb. To także ta część kwestii pogrzebowych, która budzi wiele pytań i wątpliwości w kontekście odpowiedniej organizacji. Jak należycie przygotować ostatnie pożegnanie, podczas którego żałobnicy będą mogli należycie powspominać zmarłego? Budzą się również pytania o sprawy związane z miejscem stypy, zaproszeniami na nią czy stroną finansową. Jak zorganizować stypę krok po kroku?

Stypa - gdzie ją zorganizować?

Stypa inaczej nazywana jest konsolacją. To uroczystość, która odbywa się po pogrzebie, najczęściej zapraszani są na nią członkowie rodziny oraz przyjaciele zmarłego. Tradycyjnie przybiera formę poczęstunku, jednak nie jest to obowiązek, szczególnie jeśli żałobnicy zajmujący się organizacją, nie czują się na siłach. Konsolacja to również okazja do uczczenia pamięci zmarłego w gronie najbliższych.

W tak trudnym momencie jak pogrzeb i związana z nim żałoba organizacja stypy jest wielkim wyczynem. Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania poczęstunku we własnym domu, jednak to sposób niezmiernie obciążający i wymagający dla zapraszających, choć zdecydowanie daje poczucie ogromnej intymności, a także cechuje się niższymi kosztami finansowymi.

Często wybór miejsca, gdzie organizowana jest stypa, pada na restaurację czy kawiarnię. To zdecydowanie droższy, ale jednak odciążający oraz wygodniejszy sposób poczęstunku gości. Zdecydowanie się na konsolację w restauracji czy kawiarni, gwarantuje wystarczającą ilość porcji dla każdego gościa, a w momencie sporej ilości zaproszonych osób, nie należy martwić się brakiem dla nich miejsca przy stole.

Zaproszenie na stypę - jak stworzyć?

Stypa to specyficzny rodzaj uroczystości, poczęstunku, podczas którego spotyka się grono najbliższych zmarłego. Ze względu na właśnie wyróżniające się czynniki, stypa niekoniecznie jest częścią pogrzebu, na którą zaprasza się gości. Zazwyczaj informację o pogrzebie przekazuje się drogą telefoniczną. Natomiast nie ma potrzeby tworzenia czy kierowania specjalnych zaproszeń na stypę. Najczęściej proces zapraszania na poczęstunek odbywa się po pogrzebie, kiedy rodzina zwraca się do najbliższych, proponując wspólny posiłek oraz wspólne wspominanie zmarłego.

Czy stypa jest kosztem pogrzebu?

Stypa, czyli uroczysty skromny poczęstunek bądź wystawny obiad dla najbliższej rodziny oraz przyjaciół i znajomych zmarłego. Stypa odbywa się po pogrzebie w domu rodziny zmarłego czy w restauracji albo kawiarni.

Czy koszt zorganizowania konsolacji wliczają się w koszty pogrzebu? Niestety koszty związane ze stypą nie wliczają się w koszty pogrzebu. Do takich kosztów zaliczają się jedynie wydatki powstałe od chwili śmierci osoby do chwili zakończenia ceremonii pogrzebowej.

Konsolacja - ile może kosztować?

Kwestie związane ze sprawami finansowymi konsolacji są bardzo różne, a rozstrzał kwot, które mogą się pojawić bardzo szeroki. Po pierwsze, koszt stypy zależy od miejsca, gdzie jest ona organizowana - dom czy restauracja. Po drugie, kwota jest uzależniona od ilości zaproszonych gości, a także od tego, jaki poczęstunek zostanie podany. Inna cena będzie za kawę i ciasto, a inna za wystawny obiad. W lokalu zwykle opłacone jest miejsce dla jednej osoby, które waha się w granicach od 25 do 50 zł w zależności od podawanych dań. Zdecydowanie się na organizowanie stypy w domu jest tańsze, jednak bardziej absorbujące oraz kłopotliwe.

Skorzystaj z usług zakładu pogrzebowego

Organizacja stypy - tę usługę oferuje Park Pamięci w Sosnowcu. Zakład pogrzebowy w Sosnowcu oferuje możliwość zorganizowania konsolacji u siebie na miejscu, co ułatwi dojazd. Na terenie firmy pogrzebowej znajduje się kawiarnia z miejscami dla kilkunastu osób, gwarantuje to wspominanie zmarłego w najbliższym gronie. Zakład pogrzebowy w Sosnowcu, jakim jest Park Pamięci, profesjonalnie zorganizuje kwestie związane z przygotowaniem pogrzebu, samą ceremonią, miejscem pochówki, a także organizacją konsolacji. To kompleksowa usługa odciążająca Klientów.