Opony wózek widłowy - czy ich rodzaj ma znaczenie?

Wybierając opony do wózków widłowych często zastanawiamy się, jakie okażą się najlepsze. Przeglądając strony producentów natrafić można nie tylko na wiele rodzajów, ale także liczne parametry opon czy też dodatkowe oznaczenia. W tym artykule znajdziesz kompleksową wiedzę, która pozwoli ci wybrać najlepsze opony do Twojego wózka widłowego!

Rodzaje i parametry opon do wózków widłowych

W zależności od przeznaczenia, materiałów i kształtu wyróżnić możemy następujące rodzaje opon do wózków widłowych:

opony superelastyczne (pełne),

opony pneumatyczne.

Ilu użytkowników wózków widłowych, tyle opinii na temat najlepszego gatunku opon. Wybierając odpowiednie opony nie wystarczy tylko znajomość ich rodzajów. Należy wziąć pod uwagę także:

rodzaj wózka widłowego,

typ podłoża na jakim użytkujemy wózek,

charakter i ciężar transportowanych materiałów.

Opony pełne do wózków widłowych

Nazwa tego rodzaju opon wynika z faktu, iż są one w całości wypełnione gumą. W ich wnętrzu nie znajduje się zatem powietrze. Dzięki temu opony pełne są dużo bardziej wytrzymałe. Drobne uszkodzenia mechaniczne, takie jak przebicie śrubą czy gwoździem nie wpłyną na ich użyteczność.

Należy jednak pamiętać, że brak powietrza we wnętrzu opony superelastycznej znacząco wpływa na ich zdolność do amortyzacji. Z tej przyczyny rodzaj ten jest dedykowany przede wszystkim do użytku na płaskich powierzchniach, takich jak hale magazynowe. Częste zmiany kierunków jazdy nie powodują przegrzewania się tego typu opon i w efekcie niszczenia ich.

Opony pneumatyczne

Główną cechą opon pneumatycznych jest powietrze, znajdujące się w ich wnętrzu. Dzięki temu opony te zapewniają dużą amortyzację, a więc wysoki komfort jazdy. Mogą być więc używane nie tylko na terenie hal i magazynów, ale także na bardziej wymagającym podłożu.

Wyróżniamy dwa rodzaje opon pneumatycznych:

opony diagonalne - są wyposażone w dętkę i ochraniacz. Bardzo dobrze radzą sobie także z kwestią stabilizacji pojazdu, w przypadku unoszenia ciężkiego ładunku. Do ich wad należy podatność na szybkie zużycie bieżnika przez większe opory toczenia, a także możliwość przegrzewania się przy częstej zmianie kierunku jazdy.

opony radialne - posiadają stalowy kord. Zapewniają lepszą amortyzację niż pozostałe rodzaje opon. Charakteryzują się jednak nieco mniejszą stabilnością. Niskie opory toczenia wpływają pozytywnie na ich czas zdatności do użytku.

Decydując się na opony pompowane w wózkach widłowych należy docenić ich bezproblemowy i szybki montaż, a także stosunkowo niską cenę. Nie można jednak pominąć szybszego zużycia i nieco mniejszej wytrzymałości, w przypadku najechania wózkiem widłowym na ostry przedmiot, np. gwóźdź.

Opony do wózka widłowego - jakie wybrać?

Stojąc przed koniecznością wyboru odpowiednich opon do wózka widłowego należy wziąć pod uwagę ich parametry, przeznaczenie, ale także cenę.

O ile opony elastyczne z całą pewnością zachęcają swoją trwałością, to nie należy zapomnieć, że są one jednym z droższych rozwiązań. Dodatkowo do ich montażu konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych pras hydraulicznych.

Opony pneumatyczne to rozwiązanie tańsze, a jednocześnie bardzo użyteczne w przypadku konieczności pracy na nierównym terenie. Nie można jednak pominąć problemu, jaki pojawia się w przypadku przebicia opony. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia opon dętkowych uniemożliwiają ich dalszą pracę, a więc wyłączają wózek z użytku na pewien czas.

Opony do wózków - rodzaj ma znaczenie

Odpowiadając na tytułowe pytanie - czy rodzaj opon do wózków widłowych ma znaczenie dla kwestii ich eksploatacji czy prowadzenia, mówimy - zdecydowanie tak! O pony do wózków widłowych powinny zawsze być dopasowane zarówno do typu urządzenia, na którym będą zamontowane, jak i do charakteru wykonywanych zadań oraz rodzaju podłoża, po jakim będą się poruszać.

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych, wysokiej jakości rodzajów opon zarówno elastycznych, jak i pneumatycznych - dzięki temu każdy właściciel wózka jezdniowego podnośnikowego ma możliwość dopasować opony, tak aby służyły jak najdłużej