Suczka Sonia w akcji. Niemal 50 kg tytoniu nie trafi na rynek

Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach skontrolowali paczki w sortowniach przesyłek kurierskich w Sosnowcu i powiecie tarnogórskim.

Nieoceniona pomoc czworonoga

Podczas działań funkcjonariuszom towarzyszyła labradorka Sonia. Spośród tysięcy paczek znajdujących się na sortowni suczka wywąchała w 25 przesyłkach tytoń do palenia. Mundurowi zabezpieczyli w sumie niemal 50 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Próbowano rozprzestrzenić tytoń

Przesyłki miały trafić do indywidualnych odbiorców na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Wartość szacunkowa przejętych przez funkcjonariuszy nielegalnych wyrobów tytoniowych to blisko 35 tys. zł. Gdyby towar trafił do odbiorców Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków ponad 61 tys. zł.

Urzędnicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przypominają, że nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie i przenoszenie nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także pomaganie w ich zbyciu czy ukryciu, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.