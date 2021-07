Odzież medyczna damska, czyli niezwykłe bluzy i czepki

W niektórych zawodach wciąż ubiór świadczy o rodzaju wykonywanej pracy, a także o prestiżu; nawet więcej: w niektórych przypadkach ubiór konkretnej osoby wymusza na innych respekt. Tak jest w przypadku nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek oraz wszystkich osób zatrudnionych w szeroko pojętej służbie zdrowia. Wraz z biegiem lat moda w medycynie uległa zmianie, co widać po ofercie chociażby takich prestiżowych, internetowych sklepów, jak Medhoodie. Co niektórzy jednak pozostają wierni starej modzie na absolutny minimalizm.

Dzisiejsza odzież medyczna damska

Przeszukując garderobę osób zatrudnionych w służbie zdrowia najczęściej można zaobserwować kilka podstawowych zestawów: dla pań są to sukienki, bluzy medyczne ze spódnicami przed kolano lub ze spodniami - w przypadku tych ostatnich odzież medyczna damska ma naprawdę wiele do zaoferowania. Dzisiejsze damskie ubrania medyczne nie są już tak sztampowe i bezosobowe jak kiedyś - chociaż główna obowiązująca idea jest dokładnie taka sama, jak niegdyś – schludne, proste ubiory bez udziwnień – zmieniło się samo podejście. Bluzy medyczne mają nie tylko proste dekolty, ale też wycinane w serek – typ szczególnie polecany osobom otyłym – klasycznie, półokrągło lub w łódkę. Bluzy nie są całkowicie proste, mają po bokach wcięcia, talkowanie, interesujące, delikatne wstawki lub przeszycia. Do tego doszywane są kieszenie – lub nie; podobnie w przypadku spódnic; w ich przypadku długość przed kolano nadal jest uważana za najbardziej odpowiednią dla tego zawodu. W przypadku spodni w Medhoodie możemy spotkać się z ogromną różnorodnością. Do wyboru są nie tylko klasyczne, proste spodnie z prostymi nogawkami lub nogawkami w kant, ale także joggery, spodnie ściągane na przykład w pasie lub w nogawkach, co nadaje młodzieżowego sznytu, nie pozbawiając stylizacji elegancji.

Specjalistyczna odzież medyczna damska

Mówiąc o odzieży medycznej damskiej nie można zapominać również o specjalistycznych elementach garderoby, jak na przykład o czepkach medycznych. Są one niezbędnym elementem wyposażenia osób pracujących przy zabiegach lub operacjach, a celem ich jest nie tylko zapobieganie dostawania się do ran ciał obcych – włosów i drobinek kurzu – jak i wsiąkanie nadmiaru potu, który pojawia się podczas tak wysiłkowej pracy, jaką jest operacja. To też znak rozpoznawczy tej grupy ludzi zatrudnionej w służbie ratowania życia i zdrowia.

Bardzo ważnym w przypadku odzieży medycznej damskiej jest wybór właściwego materiału, który będzie stanowił nie tylko właściwą ochronę, ale także komfortowe warunki pracy każdego dnia. Materiał powinien być naturalny, przewiewny, a dodatkowo również pochłaniać wilgoć - w tym pot. Można wybierać ubrania z dodatkami elastycznych tkanin, dzięki którym ubranie będzie lepiej układać się na sylwetce. Nie poleca się jednak ubrań wykonanych z syntetycznych, sztucznych materiałów. To samo tyczy się czepków, w ich przypadku domieszki elastycznych tkanin nie są niezbędne.

W wyborze ubrań nie mniejsze znaczenie mają także kolory. Chociaż wśród starszych i poważniejszych lekarzy można wyraźnie wyczuć trend mówiący o pozostaniu przy korzeniach oraz noszeniu jedynie białych ubrań medycznych, tak młodsza kadra zdecydowanie opowiada się za nowoczesnością – oraz za modnymi, mocnymi kolorami, dzięki którym mogą wyróżnić się z tłumu – nie tylko pacjentów. Ten ostatni trend doceniają szczególnie młodzi pacjenci, dla których tak ubrany lekarz jest zdecydowanie przyjaźniejszą postacią.

