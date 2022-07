Niezbędne elementy wyposażenia garażu

Garaż to głównie miejsce zapewniające bezpieczny postój dla samochodu. Ale garaż może pełnić też wiele innych funkcji. Może być praktycznym schowkiem na różne przedmioty, to także do idealne miejsce do stworzenia warsztatu majsterkowicza.

Wyposażenie garażu nie jest trudnym zadaniem, wymaga jednak przemyślenia. Niezależnie od tego, jakim metrażem dysponujemy, można stworzyć funkcjonalne i wygodne w korzystaniu miejsce. W zagospodarowaniu powierzchni garażu doskonale pomogą meble, akcesoria i inne gadżety.

Minimalne wymiary stanowiska parkingowego to 2,5x5 m. Poza tym pomiędzy każdą ścianą a pojazdem musi być zachowana odległość co najmniej 30 cm, a jeśli z samochodu korzystają osoby z ograniczoną sprawnością ruchów, odległość ta powinna być nawet o metr dłuższa.

Meble metalowe

W przypadku mebli do garażu najlepszym rozwiązaniem są meble metalowe. Regały metalowe np. ze sklepu e-regaly.pl, metalowe szafy i szafki to meble pojemne, pozwalają posegregować i uporządkować wszystkie przedmioty.

Meble metalowe są dużo bardziej wytrzymałe niż ich drewniane odpowiedniki. Bardzo dobrze znoszą duże ciężary. Są odporne na wilgoć i na zmiany temperatur, na uszkodzenia mechaniczne. Łatwo jest utrzymać je w czystości.

Wieszaki i haki na ściany

Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń garażu, należy pomyśleć o odpowiednim zagospodarowaniu ścian. Na ścianach warto powiesić dodatkowe wieszaki i haki, na których można umieścić opony, rowery, narty i inne sprzęty zwłaszcza w okresie, w którym z danych sprzętów nie korzystamy. W ten sposób zaoszczędzimy cenne miejsce w garażu.

Stół lub blat roboczy

Ważnym elementem wyposażenia garażu jest stół lub blat roboczy. W garażu wiele osób wykonuje drobne robótki i naprawy. Pod stołem można umieścić niewielkie szafki, szuflady lub pojemniki. Dzięki temu będziemy mieć zawsze w zasięgu ręki podstawowe narzędzia i akcesoria do pracy.

Świetnie sprawdzi się też naścienna tablica warsztatowa. To też bardzo dobre miejsce na narzędzia.

Oświetlenie

Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie garażu. Jeżeli w garażu wykonujemy drobne robótki, warto postarać się o dobre oświetlenie miejsca pracy. Przyda się dodatkowa lampa nad stołem lub blatem roboczym.

Podłoga

Ważnym elementem aranżacji garażu jest odpowiednia podłoga. Powinna być odporna na obciążenie, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, odporna na wilgoć i na zbyt niskie temperatury.