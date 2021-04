Nieruchomości na Sardynii - jak odpowiednio przygotować się do ich zakupu?

Każdy człowiek marzy o tym, by kiedyś przeprowadzić się do cieplejszego kraju i wieść spokojniejsze i przepełnione wygodą życie w okolicach morza. Tak naprawdę dziś jest to bardziej osiągalne niż kiedykolwiek wcześniej. Nieruchomości na Sardynii, a zatem w najbardziej malowniczej części Włoch, są w zasięgu każdego. Wystarczy umieć po nie sięgnąć. Jakie zalety tak właściwie płyną z zainwestowania w nie? W jaki sposób przygotować się do tego typu zakupu? O tych rzeczach porozmawiamy w dzisiejszym wpisie.

Nieruchomości na Sardynii - dlaczego warto w nie zainwestować?

Obranie kierunku inwestycyjnego na Sardynię jest rozwiązaniem bardzo rozsądnym, a na pewno przyszłościowym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że od dawna jest ona regionem bardzo atrakcyjnym - zarówno dla osób poszukujących lokum dla siebie, jak i dla tych, którzy chcą takowe kupić z myślą o dalszym zarobku. Sardynia jest przede wszystkim bardzo bogata w przepiękne miejsca, co sprawia, że stale przyciąga do siebie turystów. Wraz z nimi z kolei idzie oczywiście mnóstwo gotówki. Na Sardynii ludzie żyją dłużej i jest to fakt wynikający przede wszystkim z tamtejszego trybu życia. Postawienie właśnie na ten obszar, niezależnie od tego, czy z pobudek inwestycyjnych czy też z myślą o sobie, jest zatem czymś niesamowicie rozsądnym. Tylko jednak wtedy, gdy lubi się kraje o cieplejszym klimacie.

Jak znaleźć pomoc w zakupie tego typu nieruchomości?

Zakup nieruchomości zawsze jest bardzo poważnym wyzwaniem - zwłaszcza jeśli ma się na myśli taką umiejscowioną poza granicami Polski. Wymaga to nie tylko znalezienia takiej nieruchomości, ale i zaznajomienia się z prawem na tyle, by mieć pewność co do rzeczywistego wejścia w jej posiadanie już po dokonaniu jej zakupu. Dlatego też do całego procesu należy się odpowiednio przygotować i pomóc sobie w tym, by zainwestować z głową i po prostu na tym nie stracić.

Jak zatem pomóc sobie w zakupie nieruchomości w tym malowniczym obszarze Włoch? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które z pewnością to ułatwią.

Warto sięgnąć po usługi profesjonalnej firmy - na rynku istnieje sporo firm, które zajmują się doradzaniem przy zakupie różnego rodzaju nieruchomości poza granicami Polski. Skorzystanie z usług takowej co prawda kosztuje - jest jednak w stanie przynieść odpowiedzi na najbardziej w tym wszystkim kluczowe pytania. Jest to bardzo istotne - zwłaszcza, że tego typu inwestycja wcale nie należy do najmniejszych. Pomoc ze strony profesjonalistów jest w stanie doskonale zastąpić Internet, od którego jest znacznie pewniejsza i bardziej konkretna.

Wycieczki na Sardynię to absolutna podstawa - zanim tak właściwie zdecyduje się na zakup nieruchomości na Sardynii , wręcz trzeba odwiedzić ją co najmniej kilka razy (im więcej tym lepiej). Pozwoli to wybrać obszar, w którym mogłaby się znajdować ta nieruchomość, ale też tak właściwie sprawdzić, czy opłaca się w to inwestować. Przed udaniem się na wycieczkę warto zawczasu sporządzić sobie wstępną listę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Oczywiście w sposób jak najbardziej niezobowiązujący. Wtedy też można nadać wycieczce ton zwiedzania tychże nieruchomości i obszarów ściśle z nimi związanych. Tego typu wiedza z pewnością okaże się bezcenna.

Wynajem może być świetnym pierwszym krokiem - jeżeli nie ma się pewności co do słuszności inwestycji w Italii, warto postawić wpierw na wynajem. Włosi słyną z takowego również w kontekście całych nieruchomości. Jeżeli odpowiednio się z kimś dogada, można nawet wynająć tę przeznaczoną na sprzedaż. W ten sposób nie kupuje się kota w worku i jest się w stanie pomieszkać na miejscu i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję. Jest to rozwiązanie nie tylko dla niezdecydowanych, ale i po prostu dla wszystkich rozsądnych.

Zawczasu warto sprawdzić opcje kredytowania - naturalnym jest, że nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na to, by zakupić nieruchomość we Włoszech za gotówkę. Choć wypada powiedzieć, że domy w Italii są znacznie tańsze niż w Polsce, inwestycja w nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dla wielu jedyną opcją jest kredyt - warto zainteresować się jego pozyskaniem jeszcze zanim napali się na konkretną nieruchomość. Pozwoli to poznać własne możliwości i celować w budżet realny dla siebie do osiągnięcia.

Podsumowanie

Nieruchomości na Sardynii są czymś, o czym marzyć może każdy Polak. Tak naprawdę jednak wcale nie muszą one znajdować się stale w sferze marzeń. Marzenia te można z łatwością zrealizować, jeśli posiada się oczywiście należyte fundusze, ale i jeśli zna się firmę, która jest w stanie w tym pomóc. Doskonale w tym przypadku sprawdza się firma Realia Brokers, właścicielka serwisu Moje miejsce na Sardynii. Zanim tak właściwie sięgnie się jednak po zakup nieruchomości, warto wybadać teren, a przede wszystkim zainteresować się jej wcześniejszym wynajmem. Pozwoli on zaznajomić się z okolicą i po prostu dowiedzieć się, czy zamieszkanie w jej obrębie będzie czymś pożądanym. Choć zwykle takim jest, bywają różne gusta, a praktyka najlepiej weryfikuje całą teorię.