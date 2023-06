Najnowszy w południowej Polsce salon adidas w Designer Outlet Sosnowiec 

Designer Outlet Sosnowiec zaprasza klientów do nowo otwartego ogromnego salonu outletowego kultowej marki adidas. To najnowszy sklep brandowy w południowej Polsce, którego powierzchnia wynosi bez mała 1 kilometr kwadratowy.

Motywem przewodnim w aranżacji salonu jest najnowszy koncept marki - STADIUM! Wnętrze oddaje stadionową atmosferę zdrowej rywalizacji i emocji, towarzyszących zawodnikom uprawiającym różne dyscypliny sportu. Już od samego progu klienci mogą poczuć się jak na prawdziwej arenie sportowej. Wejście, nad którym adidas prezentuje też nowe logo, przypomina bramę dla sportowców wkraczających na płytę stadionu, a ogromna przestrzeń zaprojektowana została tak, by klienci z łatwością znaleźli modę i akcesoria przeznaczone dla wybranej dyscypliny sportowej lub kolekcje casualowe, które świetnie sprawdzają się w stylu streetwear. Ułatwia to specjalnie zaprojektowany centralny punkt przypominający środek boiska sportowego, wyposażony w ekrany dotykowe ułatwiające znajdowanie produktów.

Przebieralnie w nowym salonie stworzone zostały na wzór szatni dla zawodników. Jest tu też miejsce na relaks i odpoczynek na wygodnych kanapach. W tej strefie marka zaplanowała również przestrzeń informacyjną, która ma uświadamiać klientom jak wiele wysiłku adidas wkłada zrównoważony rozwój i stałe ulepszanie produkcji w oparciu m.in. o wykorzystanie materiałów biodegradowalnych, pochodzących z recyklingu czy nadających się do ponownego użycia.

Otwarcie największego sklepu marki adidas w Designer Outlet Sosnowiec to naprawdę ważny krok w rozwoju samego centrum oraz współpracujących marek. Powierzchnia wynosząca prawie tysiąc metrów kwadratowych pozwoli na zaprezentowanie szerokiej oferty adidas, w tym popularnej linii Originals oraz wysokiej jakości odzieży i obuwia sportowego dla różnych dyscyplin, takich jak piłka nożna, koszykówka, bieganie, tenis i wiele innych.

Start po trwającej kilkanaście tygodni rozbudowie zaplanowany przed sezonem wakacyjnym i urlopowym to idealny moment - wiele osób właśnie w tym czasie szuka stylowych i wygodnych strojów casualowych. Zarówno miłośnicy sportu oraz modnego stylu athleisure będą mieli teraz jeszcze większy wybór wśród kolekcji marki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak sklep adidas w Designer Outlet Sosnowiec przyczyni się do dalszego rozwoju i popularności naszego centrum, oraz jak spełni oczekiwania klientów, oferując im bogatą ofertę marki – komentuje Dariusz Obołończyk, Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Designer Outlet Sosnowiec to największe centrum outletowe w regionie, położone w Sosnowcu przy trasie S1 i autostradzie A4 (ul. Orląt Lwowskich 138). Dzięki ponad 100 markom (takim jak np. Desigual, Benetton, Nike, 4F, New Balance, Puma, Salomon, Adidas, Umbro, Hugo Boss, Pepe Jeans, Levi’s czy Guess) oraz cenom niższym od 30 do 70% przez cały rok, oferuje najlepsze możliwości robienia zakupów. Architektura outletu przypominająca XIX-wieczną wiktoriańską uliczkę handlową, wydzielona część restauracyjna oraz plac zabaw dla dzieci uzupełniają wyjątkowe wrażenia zakupowe. Nowo powstała zewnętrzna strefa relaksu wraz ze ścieżką edukacyjną, położone nad zbiornikiem wodnym pozwalają na przyjemne spędzanie czasu także po zakupach. Odwiedzający centrum goście mogą skorzystać z rozbudowanego bezpłatnego parkingu na ponad 1800 samochodów. Cały projekt tworzy unikalną w skali regionu lifestylową przestrzeń zakupowo-wypoczynkową, która jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych klientów. Designer Outlet Sosnowiec jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.