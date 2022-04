Naczynia i akcesoria do piwa dla profesjonalistów i smakoszy

Piwo jest najstarszym i najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na świecie – zasługuje więc nie tylko na najwyższy szacunek, ale również na podanie w odpowiednim szkle, które zależy od tego, w jakim stylu zostało uwarzone - właściwie dobrane naczynie eksponuje wszystkie walory organoleptyczne złotego trunku. Każdy barman powinien przejść także krótkie szkolenie i mieć do dyspozycji akcesoria, dzięki którym praca za barem staje się bardziej komfortowa. Czym różni się kufel do piwa od pokala i w jakim szkle pije się najpopularniejsze gatunki piwa?

Kultura picia piwa

Każdy napój alkoholowy pije się w dedykowanym szkle. Nie inaczej jest z piwem, choć kultura jego spożywania jest zjawiskiem, które ukształtowało się stosunkowo niedawno. Do lat 80. XX wieku piwo było napojem, które nie miało wstępu na salony – kojarzone było z klasą robotniczą i spożywane było zazwyczaj w tradycyjnych kuflach lub prosto z butelki. Oczywiście zwyczaj picia „browara” pod sklepem z puszki lub butelki przetrwał niestety do dziś, jednak nie ma to nic wspólnego z kulturą spożywania piwa – chodzi tylko o szybkie uzupełnienie procentów. Na szczęście od kilkunastu lat, również w Polsce, sytuacja zaczyna się zmieniać. Modne stały się piwa z małych browarów rzemieślniczych, które warzone są w wielu, często zaskakujących stylach. Pojawiły się bary i puby, w których można napić się wielu zróżnicowanych piw. Współczesny, prawdziwy piwosz ma więc nie tylko ogromny wybór, ale zazwyczaj wie również, w jakim szkle powinno spożywać się poszczególne gatunki. Potwierdzeniem wciąż rosnącego zainteresowania złotym trunkiem jest fakt, że jeden z najstarszych na świecie festiwali piwa – monachijski Oktoberfest, odwiedza corocznie ponad 6 milionów ludzi, co przynosi miastu wpływy w wysokości ponad miliarda euro.

Kufel, pokal czy szklaneczka?

Piwo pite w dedykowanym szkle smakuje znacznie lepiej – docenić można wówczas nie tylko jego smak i aromat, ale również pozostałe walory, czyli barwę, klarowność, pienistość oraz teksturę. Szkło do piwa dzieli się na kilka podstawowych typów – najpopularniejszy jest kufel do piwa, czyli naczynie z grubego szkła z solidnym uchwytem. Ciekawostkę stanowi fakt, że pierwsze kufle były drewniane i posiadały pokrywkę. Kufle do piwa służą najczęściej do picia tradycyjnych, jasnych piw dolnej fermentacji , czyli popularnych pilznerów i lagerów. Równie często piwo nalewane jest do pokali, które bywają mylone ze szklankami, choć różni je wiele. Pokal do piwa przypomina nieco kielich. Jest wykonany ze stosunkowo cienkiego szkła, a czarka osadzona jest na nóżce, która służy za uchwyt. Pokale do piwa dedykowane są piwom ciemnym oraz jasnym górnej fermentacji. Bardzo dobrze czują się w nich również piwa z dodatkiem amerykańskich chmieli aromatycznych. Do spożywania złotego trunku służy również szklanka do piwa, która w dużym uproszczeniu przypomina skrzyżowanie kufla z pokalem. Nie jest wyprodukowana z tak grubego szkła jak kufel, ale często posiada wygodny uchwyt i nóżkę. W zależności od kształtu, szklanki do piwa wykorzystywane są do spożywania różnych gatunków. W szklankach delikatnie rozszerzających się ku górze serwuje się piwo pszeniczne, dlatego bywają nazywane weizenami. W szklankach ze zgrabną nóżką pija się zazwyczaj piwa belgijskie. Taki rodzaj szkła nazywany jest często tulipem.

Inne popularne typy szkła do piwa to m.in. pękaty, przypominający nieco kieliszek do koniaku snifter oraz goblet w kształcie kielicha. Sniftery i tulipy wykorzystuje się często jedynie do degustacji.

Niezbędne akcesoria

W barze piwnym lub w pubie, każdy barman oprócz kompletu zróżnicowanego szkła powinien mieć pod ręką przydatne, profesjonalne akcesoria. Najważniejszy jest oczywiście otwieracz do piwa – niektórzy klienci preferują tylko i wyłącznie piwa nalewane z butelki. Drugim bardzo ważnym akcesorium jest kran do piwa, który odpowiada za opróżnianie zawartości beczki. Do wbijania kranów do beczek służy specjalny młotek. Warto zadbać również o ociekacz ze stali nierdzewnej, szpatułkę do zbierania nadmiaru piany oraz zestaw do mycia rur – piwna armatura musi być czyszczona regularnie.