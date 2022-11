Mundial w Katarze. Kto może być czarnym koniem turnieju?

Rozgrywane w kontrowersyjnych okolicznościach MŚ w Katarze mimo wszystko z pewnością przyniosą wiele sportowych emocji. Kto jest faworytem do triumfu?

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2022 to najważniejsze sportowe wydarzenie tego roku. Największa piłkarska impreza świata otoczona jest wieloma kontrowersjami, które powodują mniejsze zainteresowanie kibiców niż zwykle. Kto jest jego faworytem i czego możemy się spodziewać?

Mundial pod znakiem nieprzewidywalności?

Już sama data sprawiła, że tegoroczny mundial jest nieprzewidywalny. Jest rozgrywany nietypowo w środku sezonu, w dziwnych warunkach klimatycznych i w kraju, który pod wieloma względami nie podziela wartości świata zachodniego.

Zasady gry w piłkę nożną będą jednak takie same i bez wątpienia zobaczymy w Katarze najlepsze widowiska sportowe. Od 20 listopada rozpocznie się rozplątywanie 32-osobowej sieci, a 18 grudnia okaże się, kto zostanie mistrzem świata.

Kto zdobędzie mistrzostwo świata? Drużyny z Ameryki Południowej chcą przełamać europejską dominację

Ostatnie mistrzostwa świata padały łupem drużyn z Europy. Tym razem może być inaczej, co przewidują bukmacherzy. Faworytami według nich są bowiem Brazylia (ostatni nie-europejski triumfator – 2002) i Argentyna, a więc rywal Polaków w fazie grupowej.

Dla Lionela Messiego to prawdopodobnie ostatnia szansa na sięgnięcie po najcenniejsze trofeum reprezentacyjne, od którego osiem lat temu dzieliła go zaledwie jedna bramka. Sam Messi ma za sobą bardzo udaną jesień, ale do tegoąŚ przyzwyczailiśmy się w ostatnich dwóch dekadach.

W tym roku jednak będzie miał wokół siebie prawdopodobnie najlepszą drużynę w swojej długiej krajowej karierze. O ile w ataku Argentyńczycy zawsze mieli mnóstwo gwiazd, o tyle w innych formacjach często wypadali blado. Tym razem kadra „na papierze” wygląda jednak po prostu imponująco. Dzięki temu być może sam Messi będzie mógł grać być może pod mniejszą presją.

Brazylia nie jest jednak gorsza

Sąsiednia Brazylia pojechała do Kataru z podobnie wyrównanym składem. Bramkarze, stoperzy, środek pola, a zwłaszcza ofensywa wyglądają bardzo mocno. Jeśli Brazylijczycy uporządkują krawędzie obrony, to może to być wreszcie ich mundial. Tak przewiduje wielu analityków, którzy widzą w „Canarinhos” mistrzów świata.

Brazylijczycy mają też wyraźną gwiazdę numer jeden. Tak naprawdę jednak nawet 30-letni Neymar nie zdobył jeszcze upragnionego trofeum. Tym razem jest w najlepszym dla piłkarza wieku, a dodatkowo wspierać go będzie nowa generacja brazylijskich gwiazd w ofensywie.

O sile składów Argentyny i Brazylii świadczą również kursy Noblebet (Noblebet opinie). Największym faworytem do tytułu są Brazylijczycy (kurs 4,55), drugim Argentyńczycy (6,5). Broniąca tytułu Francja jest trzecia (8,0). U bukmachera można znaleźć także ofertę na konkretną kolejność czterech pierwszych drużyn, według której najbardziej prawdopodobne podium to Brazylia, Francja i Argentyna – w takiej kolejności. Czwórkę według bukmachera ma uzupełnić Portugalia, Niemcy albo Hiszpania.

Czy Francję stać na drugi triumf z rzędu?

W oczach bukmacherów Francuzi są nawet doceniani bardziej niż wskazywałaby na to logika. Zaliczyli bowiem wtopę w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy (odpadnięcie w 1/8 finału), a dodatkowo są mocno osłabieni brakami N’Golo Kante i Paula Pogby (kontuzje). Obaj byli ważną częścią mistrzowskiej drużyny sprzed czterech lat. Bukmacherzy wierzą jednak w potencjał przede wszystkim Kyliana Mbappe, ale także Karima Benzemy. Eksperci wskazują, że to najgroźniejszy atak spośród wszystkich drużyn.

Za Francją bukmacher umieścił kolejno Anglię, Hiszpanię, Niemcy, Holandię, Portugalię, Belgię i Danię. Sytuacja ta jasno wskazuje, że to Europejczycy mają dyktować ton całej rywalizacji. Z wszystkich tych ekip najczęściej wskazywaną do roli „czarnego konia” jest Belgia. Kevin de Bruyne ma 31 lat, jest u szczytu piłkarskiej kariery i z pewnością jest w stanie poprowadzić swoich kolegów do niezwykłych sukcesów.

Co ciekawe, wielu ekspertów wskazuje na rychły koniec Anglii i Portugalii. Niemal na pewno wyjdą one z grupy, ale mogą potknąć się już na 1/8 finału. Powody? Wiele indywidualnych gwiazd, ale nie najlepsza dyspozycja drużyny jako całości. Turnieje rządzą się swoimi prawami i przy wielu meczach w krótkim czasie indywidualności mogą nie wystarczyć.

Kto będzie królem strzelców? To jak zawsze wielka niewiadoma

Wśród gwiazd mistrzostw znajdzie się niewątpliwie piłkarz, który zdobędzie najwięcej bramek podczas turnieju. To jednak zawsze wielka niewiadoma – może być tak, że do korony króla strzelców wystarczy 4-5 goli. Największymi faworytami do zdobycia tej nagrody są Harry Kane (8.0 w Noblebet), Kylian Mbappe (9.0) i Lionel Messi (12.0).

Kurs na Karima Benzemę, zdobywcę Złotej Piłki, wynosi natomiast 15.0. Ciekawa sytuacja ma miejsce z Cristiano Ronaldo, na którego kurs dość mocno spadł po niedawnej rozmowie i wylaniu swoich żali przez media. Obecnie kurs na CR7 jako króla strzelców tegorocznego mundialu wynosi 21.0.

Ciekawym typem może być Alvaro Morata (34.0). Hiszpania jest bowiem jednym z faworytów mistrzostw, ale jej piłkarze są niedoceniani indywidualnie. Kurs na Roberta Lewandowskiego wynosi natomiast 50.0.

Jeśli zamierzacie cokolwiek obstawiać, pamiętajcie, że mundial to przede wszystkim rozrywka dla kibiców, a nie sposób na łatwy zarobek. Nieprzewidywalność turnieju sprawia, że o trafienie zakładów może być ciężej niż w rozgrywkach ligowych. Gra u bukmacherów to też hazard, który dostępny jest jedynie dla pełnoletnich użytkowników i możliwy jedynie u legalnych podmiotów posiadających właściwe zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Artykuł przygotowany przez Dawida Żurawskiego, doświadczonego eksperta Probukmacher.pl, który śledzi legalne zakłady sportowe w Polsce od ponad 6 lat.