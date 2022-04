Modna odzież w 2022 - co warto mieć?

Co warto mieć w swojej szafie w 2022 roku? Podpowiadamy co warto kupić, aby wyglądać w tym roku modnie i w każdej stylizacji czuć się komfortowo.

Klasyczna koszula i wygodny sweter

Kompletując swoją garderobę na 2022 rok warto kupić kilka rzeczy uniwersalnych, które sprawdzą się w rozmaitych stylizacjach. Z całą pewnością taką uniwersalną rzeczą będzie koszula, którą założysz do eleganckiej spódnicy, ale też do klasycznych dżinsów. Prym w tym roku wiedzie kolor zielony w wielu odcieniach. Piękna zielona koszula to świetna baza do przygotowania modnej stylizacji na każdą okazję. W tym roku warto też postawić na koszule dżinsowe, które założysz na wycieczkę, spotkanie ze znajomymi lub do pracy. Poza koszulą kup również stylowy sweterek. Modne swetry marki Fasardi to propozycja dla każdej kobiety, która szuka ubrań wpisujących się w trendy obecnego roku. Sweterek ażurowy to ponadczasowa propozycja na każdą porę roku, bo założysz go zimą, ale też w chłodne wieczory latem. Z mody wciąż nie wychodzą też swetry o grubym splocie - koniecznie musisz go mieć w swojej szafie. Bardzo modne są obecnie krótkie sweterki i bluzy, które doskonale współgrają ze spodniami z wysokim stanem. Takie połączenie świetnie podkreśla figurę.

Eleganckie spodnie i proste dżinsy

Zawsze w swojej szafie warto mieć klasyczne dżinsy i spodnie eleganckie. W przypadku dżinsów w tym roku stawiamy na prostą nogawkę i wysoki stan. Dżinsy z klasyczną prostą nogawką są ponadczasowe i stanowią bazę do rozmaitych stylizacji - eleganckich, sportowych, casualowych. Modne swetry marki Fasardi w połączeniu z klasycznymi dżinsami to przepis na doskonała stylizację, która Cię wyróżni. Wciąż z mody nie wychodzą rurki, tak więc również dobrze mieć je w tym roku. W wielu kolekcjach znajdziesz dżinsy z rozszerzaną dołem nogawką. Powrót "dzwonów" widać w modzie już od zeszłego sezonu. W garderobie na ten rok nie może też zabraknąć klasycznych damskich spodni w eleganckim stylu, które przydadzą się w stylizacjach tworzonych do pracy lub na ważne spotkania. Takie spodnie znajdziesz również w ofercie Fasardi. Warto przeglądnąć całą ofertę, ponieważ odzież tej marki doskonale wpisuje się w trendy na rok 2022. Każda modna kobieta znajdzie tam coś dla siebie.

Wygodny kombinezon na każdą okazję

Marka Fasardi oferuje także duży wybór kombinezonów, a kombinezon to niewątpliwy hit modowy już od wielu sezonów. Sprawdź dostępne modele https://www.fasardi.com/kombinezony.html. Kobiety pokochały kombinezony i zakładają je na każdą okazję. Jeżeli jeszcze nie masz tej pozycji w swojej szafie, w tym roku musisz to zmienić. Kombinezon to doskonała opcja na ważne wyjście, spotkanie biznesowe. Ale to również wygodne rozwiązanie na wycieczkę, gdzie chcesz ubrać się wygodnie. W ofercie Fasardi znajdziesz kombinezony sportowe, na wiosnę i lato, ale też w eleganckim stylu idealne do pracy. Tutaj https://www.fasardi.com/kombinezony.html znajdziesz szeroki wybór najmodniejszych kombinezonów - must have na 2022 rok.