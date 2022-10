Masz problem z nieświeżym oddechem ? Tego nie wolno Ci jeść

Szczotkowanie, nitkowanie i płukanie to wspaniałe sposoby na utrzymanie zdrowej i czystej jamy ustnej. Jednak mimo wszystkich czynności higienicznych Twój oddech będzie od czasu do czasu nieco nieprzyjemny. Nie należy się jednak martwić.

Ze wszystkich rzeczy, które powodują nieświeży oddech, 80% znajduje się tuż pod naszym nosem - w jedzeniu, które spożywamy. Oto spojrzenie na niektórych z głównych sprawców:

Czosnek

Choć nie jest to zaskakujące, że czosnek znalazł się na tej liście, to szokujące jest to, że może on pozostawić swój siarkowy ślad nie tylko na języku. Czosnek jest również wchłaniany do krwiobiegu, co umożliwia wtórną falę zapachu, która przedostaje się do płuc, skąd może swobodnie wydostać się przez usta. Po wchłonięciu czosnek wydziela gorzki zapach z twoich porów. Nie jest to jednak powód, by całkowicie odrzucić czosnek. Więcej znajdziesz w serwisie meridiasprzedam.plom.pl . Postaraj się po prostu nie przesadzać z jego ilością, a po zakończeniu wypłucz usta z pozostałości czosnku szczotką i nicią dentystyczną. Pamiętaj również o płukaniu jamy ustnej dwa razy dziennie.

Cebula

Podobnie jak w przypadku czosnku, zapach cebuli utrzymuje się długo po tym, jak skończysz ją jeść. Dzieje się tak dlatego, że obie zawierają związki siarkowe, które wchłaniają się do krwiobiegu i powracają, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Zapewnij sobie dodatkową warstwę ochrony poprzez szczotkowanie, nitkowanie i płukanie zębów.

Nabiał

Tego na pewno się nie spodziewałeś, ale naturalnie występujące na języku bakterie żywią się aminokwasami zawartymi w mleku i serach, co skutkuje nieprzyjemnym i nieatrakcyjnym zapachem.

Tuńczyk w puszce

Nikt nigdy nie pomyli zapachu ryby z, powiedzmy, wiciokrzewem. Ale coś, co dotyczy tuńczyka w puszce, przenosi zapach na zupełnie nowy poziom. Owoce morza w naturalny sposób zaczynają nabierać kwaśnego zapachu w miarę utleniania, a proces ten jest w jakiś sposób nasilony przez proces przechowywania ich w ciemnej, metalowej puszce.

Chrzan

Kiedy jedna rzecz, która daje roślinie jej charakterystyczny smak jest również jej naturalną obroną przed głodnymi zwierzętami, wiesz, że produkt uboczny będzie utrzymywał się po tym, jak roślina została strawiona. Tak jest w przypadku chrzanu. Związek chemiczny izotiocyjanian jest tym, co pozwala temu pospolitemu warzywu korzeniowemu nadać sosom koktajlowym, dressingom i oddechowi niepowtarzalny smak i zapach. Serwis o podobnej tematyce topsuplementy.com

Obserwuj swoje ciało, być może w Twoim przypadku jedne pokarmy działają na zapach z ust bardziej niż inne.