Lubisz elegancką prostotę? Postaw na dom w stylu nowoczesnej stodoły!

Postawienie domu to nie lada wyzwanie. Już sam wybór projektu przysparza wiele trudności. Przychodzimy zatem z pomocą i podpowiadamy co wybrać, aby nasz dom był nie tylko elegancki, ale również ponadczasowy. Na przestrzeni ostatnich lat niebywałą popularność zyskały projekty domów w stylu nowoczesnej stodoły. Z jednej strony nowoczesne, z drugiej swoim stylem nawiązujące do zabudowań gospodarczych. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na dom w tym stylu.



Postaw na dom w stylu nowoczesnej stodoły, zyskasz ponadczasową elegancję

Żyjemy w świecie nadmiaru. Mamy tak wiele możliwości wyboru, że znalezienie idealnego projektu domu staje się naprawdę trudne. Najlepiej zatem postawić na ponadczasową klasykę, która z całą pewnością zawsze się obroni. Nowoczesny dom w stylu stodoły to doskonały wybór dla wszystkich, którzy chcą mieszkać w domu z charakterem. To projekt domu pełen elegancji i klasy samej w sobie. Pomimo prostej bryły przyciąga wzrok i zachwyca swoim minimalizmem. Popularność na duże przeszklenia oraz elewację wykończoną naturalnymi materiałami nie przeminie wraz z kolejnym sezonem, a wręcz przeciwnie będzie zjednywać kolejnych zwolenników.



Dom nowoczesna stodoła to duże przeszklenia i naturalne materiały wykończeniowe

Projekty domów w stylu nowoczesnej stodoły cechuje prosta bryła zaprojektowana najczęściej na rzucie prostokąta i przykryta dwuspadowym dachem bez okapów. Taka forma budynku nawiązuje do tradycyjnych wzorców typowych dla terenów wiejskich. Oszczędna i minimalistyczna geometria przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów pozwala uzyskać efekt tak zwanej nowoczesnej stodoły. Niewątpliwą zaletą projektów z tej kategorii jest prostota realizacji, a całości przyświeca cel stworzenia czegoś oryginalnego, a zarazem taniego w budowie i użytkowaniu.

Co jest charakterystycznego dla tego typu projektów domów to to, że są niezwykle eleganckie i urokliwe w swojej prostocie. Dom w stylu nowoczesnej stodoły to właśnie takie miejsce — proste, eleganckie i niepowtarzalne. Dodatkowo bardzo popularnymi w tym projekcie domu są ogromne, nowoczesne przeszklenia. Dzięki nim do wnętrza wpada dużo naturalnego światła, co sprawia, że cały dom jest bardziej przestronny i otwarty w porównaniu z innymi projektami domów. Duże przeszklenia sprzyjają także pozyskiwaniu energii słonecznej. Promienie słoneczne ogrzewają wnętrze przynosząc dodatkowe zyski ciepła. Kluczowe jest tu jednak prawidłowe usytuowanie domu na działce. Największe przeszklenia powinny znajdować się od strony południowej.

Jeśli chodzi o materiały stosowane w projektach, najczęściej wybieranymi są drewno, szkło, metal oraz beton. Przykładowo, subtelne zastosowanie drewna na ścianach pomaga stworzyć intymną atmosferę, która nadaje się idealnie do spędzania czasu z bliskimi we własnym domu.

Domy w stylu nowoczesnej stodoły są funkcjonalne i łatwe w realizacji

Wybierając projekt domu należy jednak pamiętać, że poza zewnętrznym designem pod uwagę musimy wziąć również jego funkcjonalność. Właśnie dlatego dom w stylu nowoczesnej stodoły będzie dobrym wyborem. W domach tego typu układ funkcjonalny został przemyślany w każdym szczególe. Wyraźny podział stref dziennych, duże przeszklenia i ustawne pomieszczenia z całą pewnością zapewnią komfort mieszkania. Prosta bryła to również zminimalizowanie strat ciepła. Najbardziej optymalne pod względem ograniczenia utraty ciepła są zwarte bryły, o nieskomplikowanych kształtach, a takie są właśnie nowoczesne stodoły. Nowoczesne stodoły posiadają prostą konstrukcję. Realizacja budynku z dwuspadowym dachem, o prostej bryle jest zdecydowanie prostsza i szybsza w realizacji. Brak skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych to również niższe koszty budowy oraz minimalne ryzyko popełnienia błędu wykonawczego.