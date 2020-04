Który materac będzie najlepszy do pokoju dziecięcego?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Właściwe podparcie kręgosłupa podczas snu ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i komfortu wypoczynku. Małe dzieci potrzebują wiele snu i liczy się jego jakość. Rodzice powinni więc zapewnić im najlepsze warunki. Warto wybrać materac 90x200 do spania najwyższej jakości, ponieważ od niego zależy zdrowie kręgosłupa i często prawidłowa postawa oraz samopoczucie dziecka. Na jaki model materaca warto się zdecydować do dziecięcego pokoju i na co zwrócić uwagę?

Materace 90x200 wykonane z nowoczesnych pianek

Najważniejszym parametrem każdego materaca do spania jest oczywiście jego twardość. Producenci tacy jak Godre zalecają, aby stopnień twardości materaca dopasowywać zawsze do wagi ciała użytkownika i jego wzrostu. Osobom ważącym do 50-60 kg zaleca się materace z pierwszej grupy, czyli miękkie. Jest to także optymalne rozwiązanie do pokoju dziecka, a nawet nastolatka, dopóki nie przekroczy progu wagowego. Niezależnie od modelu i składu surowcowego, tego typu produkt powinien dobrze wspierać kręgosłup na całej jego długości i zapewniać dziecku zdrową postawę.

Najczęściej jako materace miękkie oferowane są te wykonane z pianek, na przykład:

moletowanej,

wysokoelastycznej,

termoplastycznej.

Posiadają one same zalety – są lekkie, zapewniają cyrkulację powietrza, dostosowują się do kształtu ciała maluszka i wykonują mikromasaż.

Materac termoplastyczny – idealny do pokoju dziecka

Pianka termoplastyczna to niedrogi, ale bardzo funkcjonalny materiał. Została odkryta całkiem przypadkowo przez NASA podczas prób zbudowania poduszki powietrznej. Bardzo chętnie zaczęli ją wykorzystywać właśnie producenci materaców jak godre.pl, ponieważ zapewnia niesamowity komfort. Na czym polega jej działanie? Najpierw pianka ugina się pod wpływem nacisku ciała, a następnie zaczyna mięknąć tam, gdzie reaguje na ciepło wydzielane przez ciało osoby śpiącej. Taki materac termoplastyczny dosłownie otula sobą osobę śpiącą i pozwala jej na przybranie najwygodniejszej pozycji. Jednocześnie, stale wspiera kręgosłup w najważniejszych punktach.

