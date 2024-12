Kombajn, sieczkarnia, paszowóz – na co zwrócić uwagę przed sezonem?

Amerykański model gospodarstw rolnych opiera się na ogromnych areałach, obsiewanych jednym rodzajem zbóż. Średnia wielkość gospodarstwa w USA to ok. 200 ha – to ponad 18 razy więcej, niż w Polsce! Tamtejsi rolnicy stawiają na wąskie specjalizacje, często ze względu na uwarunkowania glebowe i klimatyczne. U nas sytuacja jest zupełnie inna – nie dość, że polskie gospodarstwa mają średnio niewiele ponad 11 ha powierzchni, to jeszcze często dzielimy tę powierzchnię pomiędzy różne uprawy, a rolnik zajmujący się produkcją płodów rolnych niejednokrotnie hoduje także zwierzęta. Zarządzanie takim gospodarstwem jest wyjątkowo trudne – wymaga rozległej wiedzy i zróżnicowanych umiejętności. Jeśli uprawiasz zarówno zboża alimentacyjne (przeznaczone do spożycia przez ludzi), jak i pastewne (do przygotowania paszy), a ponadto hodujesz bydło, musisz posiadać w swoim gospodarstwie szereg pojazdów i maszyn umożliwiających kompleksowe wykonywanie wszystkich niezbędnych prac. Sprawdź, na jakie awarie kombajnu, sieczkarni i paszowozu należy się przygotować i na co zwrócić uwagę, dokonując przeglądu przed sezonem.

Kombajn – bieżące zużycie i zagrożenie pożarowe

Podczas żniw niezbędną maszyną jest kombajn. Możesz zdecydować się na jego wypożyczenie, ale wielu rolników woli posiadać własny sprzęt, dostępny zawsze wówczas, gdy jest on potrzebny. Ze względu na skomplikowaną budowę istnieje wiele układów i elementów, które potencjalnie mogą ulec awarii. Jeśli usterka nastąpi w trakcie żniw, może to oznaczać poważne problemy, dlatego należy dokonać szczególnie skrupulatnego przeglądu kombajnu przed sezonem.

Najczęściej trzeba wymieniać łożyska oraz pasy napędowe. Te właśnie elementy najszybciej ulegają zużyciu ze względu na duże obciążenia, wysokie temperatury oraz tarcie, wzmożone dodatkowo na skutek zapylenia. Zadbaj o nasmarowanie wszystkich wymagających tego części. Jeśli widzisz, że któreś z nich są już wysłużone, lepiej wymienić je jeszcze zanim dojdzie do awarii, niż potem robić to w pośpiechu i stresie. Zaopatrz się w podstawowe części do kombajnów zbożowych niezbędne podczas usuwania typowych usterek.

Zarówno przed sezonem, jak i w trakcie przykładaj dużą wagę do starannego oczyszczania kombajnu oraz do weryfikowania stanu instalacji elektrycznej. Nie zapominaj o odłączaniu akumulatora – to właśnie zaniechanie tych czynności rokrocznie skutkuje groźnymi i kosztownymi pożarami.

Sieczkarnia – konieczność zgrania pracy podzespołów

W procesie przygotowania paszy niezbędną maszyną jest sieczkarnia. Umożliwia ona szybkie i łatwe cięcie słomy, siana i zielonek. W zależności od ilości materiału oraz wielkości gospodarstwa można zdecydować się na różne modele sieczkarni – od ręcznych, przez stacjonarne, aż po polowe, wykonujące pracę na miejscu.

Sieczkarnia spełnia proste zadanie, ale jej budowa jest dosyć złożona. Poszczególne podzespoły muszą pracować równo, dlatego awaria jednego elementu może zaburzyć funkcjonowanie całości. Przed rozpoczęciem sezonu należy zweryfikować stan zespołu podającego, odpowiedzialnego za pobieranie i dociskanie materiału. Dokonaj też skrupulatnych oględzin zespołu tnącego, który rozdrabnia słomę i siano. Nie zapominaj o zespole napędzającym oraz o systemie wykrywania metali, który chroni noże przed poważnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

To właśnie noże trzeba w sieczkarni wymieniać najczęściej. Awaryjne bywają również łopatki wirnika oraz stalnice. Wszystkie te elementy oraz pozostałe części niezbędne do naprawy sieczkarni znajdziesz tutaj: https://lebko.pl/czesci-maszyn/sieczkarnie/.

Paszowóz – sprawne przygotowanie paszy

Gospodarstwo, w którym hoduje się co najmniej kilkanaście krów, nie może się obejść bez paszowozu. Maszyna ta przygotowuje paszę dla zwierząt, dbając o jej odpowiednie rozdrobnienie, a nawet dawkowanie. W ten sposób przygotowane pożywienie jest chętniej spożywane przez zwierzęta i przyjaźniejsze ich delikatnemu układowi trawiennemu, a ponadto dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, co bezpośrednio przekłada się na efektywność produkcji.

Awaria paszowozu oznacza problemy z wytworzeniem i podawaniem paszy, co jest sytuacją stresującą i wysoce niepożądaną. Na niektóre usterki nie możemy się przygotować, ale zawsze dobrze jest posiadać na stanie podstawowe części, dzięki którym szybko przeprowadzimy najbardziej typowe naprawy. Na pewno warto zaopatrzyć się w zapas noży, które z czasem naturalnie się zużywają, ulegając stępieniu.