Kocimiętka sadzonki – gdzie je kupić, jak wybrać najlepsze?

Kocimiętka to roślina, która, choć kojarzy się z kotami, wykazuje też prozdrowotne właściwości w stosunku do ludzi. By jednak móc cieszyć oczy drobniutkimi, fioletowymi kwiatkami w swoim ogrodzie, trzeba ją najpierw dobrze posadzić, a wcześniej wybrać. Sprawdź, jak powinna wyglądać kocimiętka, sadzonki tej wyjątkowej rośliny.

Kocimiętka sadzonki, czyli gdzie ich szukać?

Teoretycznie kocimiętka sadzonki są dostępne we wszystkich dobrze zaopatrzonych sklepach z asortymentem ogrodniczym. Jednak nie w każdym z nich warto je kupić. Nie należy zapominać, że sadzonki te mogą się od siebie znacznie różnić. Chodzi tu zarówno o wygląd jak też o stan zdrowia roślinek.

Za sadzonkami kocimiętki najlepiej rozejrzeć się w sklepach, w których kładzie się nacisk na wysoką jakość oferowanych roślin. Bo tylko te hodowane z pasją i ogromnym zaangażowaniem mogą w dalszym ciągu się rozwijać i wzrastać, obfitując później w fioletowe drobne kwiatki.

Ponadto warto brać pod uwagę tylko te sklepy, które mają atrakcyjną, urozmaiconą ofertę tych roślin. Należy mieć na uwadze, że kocimiętka występuje w wielu odmianach. Każda z nich może różnić się sposobem uprawy, a nawet wyglądem. Niektóre rośliny rosną na wysokość 30 cm, inne np. osiągają wysokość 50 cm.

Poza atrakcyjnym wyborem tych roślin i ich jakością ważne jest podejście sprzedających. W dobrych sklepach można liczyć na fachowe doradztwo, a co za tym idzie, pomoc przy zakupie konkretnych sadzonek. Jest to niezwykle ważne dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie miał okazji uprawiać kocimiętki. To ta grupa kupujących ma największy dylemat i problem z podjęciem decyzji co do zakupu konkretnych roślin.

Kocimiętka sadzonki, które są warte uwagi

Jak wybrać sadzonki kocimiętki? W pierwszej chwili wydaje się, że zadanie to jest niezwykle trudne dla osób, które nie miały okazji kupować tych roślin. W rzeczywistości nie trzeba być wielkim znawcą, zawodowym ogrodnikiem, aby dokonać dobrego wyboru. Z drugiej strony wybór sadzonek kocimiętki niczym nie różni się od wyboru innych roślin, w tym kwiatów doniczkowych.

Najważniejsze, aby wybrane sadzonki po prostu dobrze wyglądały. Zwiędnięte, częściowo suche, bardzo małe w porównaniu do pozostałych sadzonek tej samej rośliny, z pewnością będą złym wyborem. Trudno powiedzieć, czy sadzonki te przeżyją i się przyjmą. Bardzo możliwe, że w tym stanie szybko ulegną całkowitemu zniszczeniu już po kilku dniach od przesadzenia do doniczek czy gleby.

Zdrowe sadzonki tętniące życiem szybko przystosują się do nowych warunków. Zakorzenią się, a później już tylko będą rosnąć i pięknie kwitnąć. Kwitnąć przez wiele miesięcy, przez całe lato, aż do pierwszych przymrozków. Warto zatem zaangażować się w ten wybór i nie należy niczego się obawiać tylko dlatego, że tego wyboru i zakupu dokonuje się po raz pierwszy.

Dobrze wybrany sklep, a w nim zdrowe i w pełni sił sadzonki, to połowa sukcesu i tym samym ogromna szansa na uzyskanie atrakcyjnej kocimiętki. Roślina ta będzie pięknie kwitła i cieszyła ogrodnika, a także jego kota.