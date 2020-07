Kiedy do kardiologa? Dolegliwości, które warto skonsultować z lekarzem kardiologiem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Z pomocy kardiologów korzysta obecnie wielu pacjentów. Schorzenia dotykające serca i układu krążenia są dzisiaj rozpoznawane bardzo często i część z nich uznawana jest także za choroby cywilizacyjne. Nieprawidłowa dieta, brak ruchu, palenie papierosów, picie alkoholu, stres – to wszystko może przyczynić się do pojawienia się chorób serca i układu krążenia.

Kiedy należy udać się do kardiologa?

Lekarz kardiolog Gliwice - https://www.przychodnia-sikornik.com/gabinety-prywatne/poradnia-kardiologiczna/ to jedno z miast, gdzie można się do niego zapisać, zajmuje się prowadzeniem diagnostyki oraz leczeniem dolegliwości dotykających serca i układu krążenia u swoich pacjentów. Pomoc kardiologa jest wskazana wtedy, gdy u pacjenta podejrzewa się lub już zdiagnozowano dolegliwości dotykające serca i krążenia, które mogą dawać także szereg objawów, na przykład kołatanie serca, wysokie ciśnienie, szybkie męczenie się. Do kardiologa najczęściej otrzymuje się skierowanie, ale można także udać się do niego bez niego – jest to możliwe w przypadku wizyt prywatnych.

Jakimi chorobami zajmuje się kardiolog?

Kardiolodzy zajmuje się wieloma dolegliwościami, które dotykają serca i układu krążenia. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze

miażdżyca

choroba wieńcowa

zapalenie mięśnia sercowego

zaburzenia rytmu pracy serca

zawały mięśnia sercowego

wrodzone wady serca

Z jakich metod diagnostycznych korzysta kardiolog?

W celach diagnostycznych kardiologia korzysta z pełnej gamy badań. Za ich pomocą lekarz kardiolog może rozpoznać konkretne jednostki chorobowe. Wśród najczęściej prowadzonych metod diagnostycznych znajdują się:

EKG – elektrokardiografia

elektrokardiograficzny test wysiłkowy

echo serca

USG serca Doppler

holter

badania krwi

Jakie metody leczenia stosuje kardiolog?

Leczenie kardiologiczne jest dobierane indywidualnie w zależności od konkretnej przyczyny oraz rodzaju dolegliwości. W większości przypadków leczenie bazuje na przepisaniu przez lekarza odpowiednich leków, które wpływają na pracę serca oraz układu krwionośnego – regulują ciśnienie, zmniejszają poziom cholesterolu, normują rytm serca. W określonych przypadkach wskazane jest jednak leczenie zabiegowe. Pacjenci powinni pamiętać o tym, że wraz z leczeniem kardiologicznym należy zadbać także o swoje zdrowie kompleksowo – zmiana diety, więcej ruchu pozwolą na uzyskanie jeszcze lepszych efektów.