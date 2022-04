Katowickie biura: które z nich najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy?

Wybór biura dla firmy nie jest zadaniem prostym, a paradoksalnie ostatnie lata jeszcze go utrudniły. Nie tylko zmieniły się bowiem oczekiwania i możliwości finansowe firm, ale też na rynku pojawiło się wiele lokali różnej klasy, a i kryteria ich wyboru poniekąd przestały być oczywiste.

Większa liczba klasyfikacji

Różnicowanie budynków to nie jest zjawisko, które zauważono w ostatnich kilku latach. Na przykład już w 1990 roku powstał system certyfikacji wielokryterialnej BREEAM, który miał ułatwić wybór lokalu w budynku najbardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym. Ten system działa do dziś i jeśli chodzi o biura do wynajęcia Katowice, to często mają one ocenę na poziomie very good, natomiast te kryteria obejmują tylko jeden aspekt, a systemów, które miały w założeniach pomóc poruszać się na rynku nieruchomości jest dziś zdecydowanie za dużo i w tej formie kierowanie się ich ocenami staje się już trudne, jeśli nie niemożliwe.

Prestiż ważny, ale czy zawsze?

Kilka lat pracy w warunkach mocno zmienionych przez pandemię sprawiło, że inwestorzy nieco inaczej oceniają prestiż powierzchni biurowej. Jakkolwiek dla korporacji nadal jest to kwestia istotna, a lokalizacja biura jest ważna choćby dlatego, że wymaga się zgromadzenia w jednym miejscu wielu pracowników, o tyle mniejsze firmy, które kilka lat temu próbowały prestiż wykorzystać jako przewagę konkurencyjną, niemal w całości z tej strategii zrezygnowały. W praktyce oznacza to, że choć w Katowicach nie brakuje powierzchni biurowych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, to często najbardziej pożądane są te w lokalizacje jedynie dobrej, ale tańszej. Przesunięcie nacisków z samego prestiżu na szeroko pojętą konkurencyjność i efektywność kosztową jest dziś bardzo wyraźne.

Ułatwienia czy dezorganizacja?

Kolejna zmiana, która w ostatnich latach stała się bardziej widoczna, to przejście na elastyczne tryby pracy. To sprawia, że niektóre biura, które są wynajmowane w starszym modelu biznesowym, nie przez wszystkich inwestorów są traktowane jako szczególnie atrakcyjna opcja. Chodzi o powierzchnię biurową w tych katowickich kompleksach biurowych, w których zapewniona jest obsługa na najwyższym poziomie. Choć wydaje się to sporym atutem, oznacza to także, że biurowce w pewnych godzinach mogą być częściowo lub całkowicie wyłączone z eksploatacji, a takie udogodnienia oznaczają też wyższe opłaty eksploatacyjne, które zwykle przeliczane są na powierzchnię, więc w przypadku biur oferujących pracownikom elastyczne formy współpracy niekoniecznie się to sprawdza.

Oferty bez pośredników nie zawsze są korzystne

Większość biur do wynajęcia w Katowicach znajduje się w rękach funduszy lub – mówiąc ogólnie – korporacji. O ile samo to nie stanowi wady, problemem może być to, że mniejsi najemcy w razie konfliktu prawnego z wynajmującym są praktycznie od razu na przegranej pozycji. Nie omawiamy nawet kwestii wpływu struktury własnościowej na ceny najmu lokali biurowych, natomiast wpływa ona również na rosnącą dysproporcję informacji oraz potencjału gospodarczego. Paradoksalnie oznacza to, że dla wielu firm korzystniejsze – w sensie długofalowej stabilności – może być poszukiwanie biur za pośrednictwem pośredników, którzy dokonują preselekcji ofert na rynku.

Wybór biura nie może więc sprowadzać się jedynie do analizy prostych parametrów technicznych. Wiele kryteriów jest subiektywnych, a przy dużej podaży powierzchni podjęcie decyzji staje się sporym wyzwaniem.