Karma dla psa: sucha czy mokra?

Zapewnienie wyżywienia pupilowi to jedna z podstawowych form opieki nad zwierzęciem. Mając czworonożnego przyjaciela przy boku powinieneś zadbać o jego zbilansowaną, zdrową dietę – i odpowiednio przystosowaną do potrzeb. Reakcje pokarmowe czy niedobór minerałów w organizmie nie tylko utrudniają życie psa, ale i je skrócą. Zatem świadomie wybierz rodzaj żywności, którą podasz zwierzęciu. Poznaj różnice między nimi oraz wady i zalety poszczególnych typów karmy dla podopiecznych dostępnej w sklepach.

Składniki odżywcze a sucha karma dla psa

Sucha karma dla psów to jeden z najpopularniejszych wariantów żywieniowych. Zazwyczaj są one bardzo bogate w składniki odżywcze – i tu w szczególności należy zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas produkt w istocie składa się z substancji wysokiej jakości.

„Złymi karmami” określa się takie, których mięso stanowi mniej niż 50% składu. Są one sztucznie uzupełniane mieszankami zbóż – które często wywołują alergie i reakcje pokarmowe u psów – oraz aromatami oraz substancjami uzależniającymi zwierzęta.

Jeśli szukasz sklepu, w którym z łatwością znajdziesz wysokojakościową karmę dla pupila, polecamy w szczególności https://sklep-psiakosc.pl/sucha-karma-dla-psa. Oferty zostały tak dopasowane, aby stawiać na pierwszym miejscu dobro zwierząt i ich właścicieli.

Mokra karma – kiedy wybrać?

Niewątpliwą zaletą suchej karmy jest jej łatwość przechowywania oraz wysoka kaloryczność; dzięki temu pies na długo pozostaje syty – należy jednak pamiętać o zapewnieniu odpowiednio dużej ilości wody zwierzęciu. Dodatkowo, sucha karma dobrze wpływa na uzębienie psów – stymuluje dziąsła oraz zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego, dzięki mechanicznym usuwaniu płytki bakteryjnej.

Jednak ten rodzaj pożywienia nie jest polecany, jeśli jesteście właścicielami psa z problemami stomatologicznymi – dotyczy to także kłopotów z gryzieniem i przełykaniem. Większy udział karmy mokrej w żywieniu szczególnie warto również uwzględnić w przypadku posiadania starszych psów. W przeciwnym wypadku włączenie do psiego jadłospisu zarówno karmy mokrej, jak i suchej, jest świetnym rozwiązaniem. Urozmaica żywienie, wzajemnie się uzupełnia i zapewnia niezbędne składniki mineralne. To także dobre wyjście dla posiadaczy „psich niejadków” – jeśli Wasze zwierzęta są wybredne pod względem karmy, podanie kilku rodzajów uatrakcyjni jadłospis pupili.

Zrównoważona dieta dla czworonożnego towarzysza

Jako odpowiedzialni właściciele podopiecznych zapewne chcecie wybrać najlepsze opcje, dzięki którym zwierzęta będą wiodły dostatnie, szczęśliwe życie. Na rynku dostępnych jest wiele karm, jednak sprawdzenie składu poszczególnych produktów i firm może być czasochłonne i problematyczne. Dlatego warto postawić na sprawdzone marki – jak chociażby Brit Care (dostępne m.in. https://sklep-psiakosc.pl/karma-dla-psow-brit-care). Jest w szczególności polecana właścicielom psów z wrażliwymi układami pokarmowymi. Te rodzaje karmy stanowią doskonałą podstawę żywieniową, która w pełni stworzy zbilansowaną dietę dla pupila.