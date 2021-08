Jesienne weekendy spędź aktywnie

Wielkimi krokami zbliża się jesień, a z nią powrót dzieci do szkół, przedszkoli. Rodzice również wrócą do swojej pracy i codziennej rutyny. Warto zaplanować na ten czas kilka krótkich wypadów weekendowych. Będą one świetnym urozmaiceniem, pozwolą oderwać się od codzienności i spędzić czas w bardziej niekonwencjonalny, a często pouczający sposób.

Jak spędzić ciekawy weekend w Polsce? Oto kilka propozycji przygotowanych specjalnie na jesienne wycieczki.

Czas na łonie natury

W zależności od tego w jakim rejonie Polski mieszkasz, zawsze przyjemnie jest spędzać wolny czas na łonie natury. Jesienią dni są jeszcze dość długie, a temperatura pozwala na przyjemne spacery na świeżym powietrzu. Rejonem, który nie jest oblegany przez turystów, a w którym można zażyć zarówno górskich wędrówek, jak i nauczyć się sporo o historii są np. Góry Sowie. Tam każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno piechurzy jak i rowerzyści będą mieli mnóstwo możliwości, a miłośnicy przyrody będą się czuli jak w raju. Najwyższym szczytem Gór Sowich jest Wielka Sowa (1015 m n.p.m), która znalazła miejsce w Koronie Gór Polski.

Trochę rozrywki

Dla tych, którzy ponad kontakt z przyrodą cenią sobie rozrywkę i adrenalinę, polecamy parki rozrywki, których jest już kilka w Polsce. Do najciekawszych należą np. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie, JuraPark w Bałtowie, Energylandia w Zatorze czy Łeba Park. Najbardziej znanego parku rozrywki w Polsce, jakim jest Energylndia, z pewnością nie trzeba nikomu przybliżać. Jednak jest jeszcze kilka parków tematycznych, które z pewnością warto odwiedzić jesienią. Niedaleko Łodzi, w Rzgowie, powstało Miasto Przygód Mandoria, cały park znajduje się pod dachem, a więc można się tam bawić całą rodziną, nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Idealna propozycja na jesień. Ciekawą opcją jest również Majaland w Kownatach, poza częścią znajdującą się na świeżym powietrzu, duża część parku znajduje się w zadaszonej hali. Wybierać można spośród 25 głównych i wielu mniejszych atrakcji. W Legendii – najstarszym i jednym z największych polskich lunaparków – czeka moc atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych, którzy lubią naprawdę mocne wrażenia, a w jednej ze stref parku - Jamie Bazyliszka czas można spędzać również w chłodniejsze dni. Wspaniałą propozycją na jesienny weekend jest również największy w Polsce park wodny Suntago Village. Do dyspozycji jest wiele zjeżdżalni, sauny i strefa relaksu, restauracje , a nawet plac zabaw dla najmłodszych „piratów”. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Weekend w mieście

Spośród wszystkich interesujących propozycji weekendowych, warto rozważyć również spędzenie weekendu w jednym z Polskich miast. Wrocław, Warszawa, Poznań, Łódź, jest z czego wybierać, w zależności od tego jak daleko gotowi jesteśmy jechać. W miastach zawsze jest co robić, bez względu na pogodę. Weźmy za przykład Wrocław, jeśli pogoda dopisze, możemy popłynąć w rejs statkiem po Odrze, odwiedzić wrocławski Ogród Zoologiczny, czy Botaniczny, a w razie niepogody pozostaje wiele muzeów, Hydropolis czy spacer po Ostrowie Tumskim.

Propozycji na spędzenie ciekawego weekendu w Polsce jest naprawdę mnóstwo. Warto szukać i spędzać wolne dni tak, aby walczyć z jesienną nudą i monotonią.