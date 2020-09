Jeans - historia mody i popkultury

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jeans zawładnął światem. Nie ma chyba szafy, w której nie kryłaby się choć jedna para spodni, kurtka czy koszula. Od total looków do mocnych akcentów – denim towarzyszy nam od wielu lat i zmienia się wraz z trendami, stylem życia i potrzebami. Jedno jest pewne – kochają go wszyscy. Dlatego Designer Outlet Sosnowiec każdego roku organizuje święto jeansu, który w tym czasie można kupić za ułamek ceny.





Króluje w biurach, na ulicy, w domowych pieleszach, na imprezach i podczas wakacji. Jeans. Modowe objawienie, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne trendy. To podstawa wielu stylizacji, zawsze trafiony dodatek czy uzupełnienie looku i w końcu trwała, wytrzymała tkanina, która służy na lata. I tak od ponad 160 lat. Uważa się, że pierwsze ubrania z tego materiału były szyte we włoskim miasteczku Genua. Nosili je tamtejsi marynarze, a nazwa „blue de Gênes”, które oznacza „błękit Genui”, to pierwotne określenie tej mocnej tkaniny. Słowo denim natomiast wywodzi się od nazwy francuskiego miasta Nîmes gdzie pracowała największa fabryka tego materiału, wykorzystywanego początkowo jako płótno namiotowe.

Jednak prawdziwy boom nastąpił dopiero w XIX wieku. To właśnie w latach 50. Oscar Levi Strauss uszył pierwsze spodnie dla amerykańskich poszukiwaczy złota. Ta „gorączka” przyciągała górników i farmerów z całego kraju, więc mocne, wygodne spodnie szybko stały się popularne i niezastąpione w trudnych warunkach. Pierwszym modelem były spodnie typu ogrodniczki. Dopiero kilka lat później Levi Strauss uszył słynne boot cut 501 – chyba najczęściej kupowane jeansy świata.

Przełom XIX i XX wieku to czasy totalnej ekspansji jeansów w Stanach Zjednoczonych. Spodnie z barwionej indygo mocnej bawełny stały się wręcz kultowym elementem garderoby nie tylko na Dzikim Zachodzie. Stały się legendą i ważnym elementem american hero – silnego, niezależnego, wolnego mężczyzny. A świat poznał je i pokochał w tym wydaniu dzięki amerykańskim żołnierzom rozproszonym na frontach II Wojny Światowej.

Ten wizerunek wzmocniły ikony amerykańskiego kina lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Roztapiający kobiece serca James Dean, czy męski Clint Eastwood sprawili, że jeansy stały się najgorętszym obiektem pożądania wszystkich nastolatków w Stanach, a także w Europie. Wspomniane lata 50. i 60. to też rozkwit casualowej mody damskiej. W tym czasie pierwsze kobiece kroje jeansowych spodni rozpowszechniły najpopularniejsze wówczas gwiazdy srebrnego ekranu. Filigranowa Audrey Hepburn i zmysłowa Marilyn Monroe w Hollywood, nieprzyzwoicie piękna Brigitte Bardot w Europie „gorszyły” opinię publiczną dumnie nosząc dopasowane do sylwetki jeansy.

Od tamtej pory wiele się zmieniło. Kolorowe lata 70. Przyniosły jeansowe spodnie-dzwony, krótkie lub wykańczane frędzlami kamizelki wyszywane kolorowymi aplikacjami i torby na długim pasku. Dekadę później jeans już niepodzielnie rządził na całym świecie. Denimowe total looki, kolorowe barwienia, kurtki podszywane ciepłym kożuszkiem, i tak zwany popularny dekatyzowany jeans królowały na prywatkach, ulicach i miejscach pracy ponad ekonomicznymi podziałami, zarówno w Europie Zachodniej jak i Bloku Wschodnim. W Polsce po „prawdziwe jeansy” trzeba było udać się do Pewexu i, nierzadko, wydać całą miesięczną pensję na zakup wymarzonej pary od Levi’s, Mustang, Lee czy Wrangler.