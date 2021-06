Jakiego drona kupić dziecku? Na co zwrócić uwagę?

W ciągu roku pojawia się mnóstwo okazji do wręczania większych, czy mniejszych prezentów. Urodziny, imieniny, święta to jedynie kilka z nich. Czasem niestety mamy duży problem z wyborem odpowiedniego upominku - zwłaszcza jeśli chodzi o nastolatków. Planując prezent dla dziecka - młodszego lub starszego - warto rozważyć zakup drona. To świetne urządzenie, które zapewnia wielogodzinną frajdę! Dowiedz się, na co rzucić okiem, wybierając drona dla dziecka.



Dlaczego dron to znakomity pomysł na prezent?

Dron to nic innego jak bezzałogowy statek latający, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Tego typu urządzenia są sterowane za pomocą pilota. Niegdyś korzystano z nich jedynie np. w wojsku, jednak już dzisiaj praktycznie każdy może sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu! Wszystko to dzięki temu, że producenci dronów zapewniają ich szeroką ofertę - np. sklep internetowy Kapitandron.pl oferuje modele dopasowane do początkujących, jak i profesjonalistów.

Dlaczego jednak warto kupić drona na prezent? Głównie dlatego, że są to urządzenia, które zapewniają świetną zabawę! Sprawiają frajdę zarówno najmłodszym, jak i dorosłym! Zatem dron to prezent dla całej rodziny! Posiadając takie urządzenie, możemy często odbywać podniebne loty, czy organizować wyścigi. Na rynku znajdziemy także modele z kamerą - to idealna propozycja dla tych, którym marzy się nagrywanie filmów i robienie zdjęć z lotu ptaka! To zaledwie jedynie kilka z możliwości zabawy, które pokazują, że warto kupić drona jako prezent.



Jakie są potrzebne dodatkowe elementy do drona?

Podejmując decyzję o zakupie drona na prezent, trzeba pamiętać, że urządzenie to nie jedyny wydatek, który na nas czeka. Musimy także zainteresować się tematem dodatkowych akcesoriów. Jednym z najważniejszych są wymienne akumulatory. To szczególnie istotne dla tych, którym zależy na dłuższej zabawie niż kilka minut. Z pewnością dobrym pomysłem będzie również kupno zapasowych śmigieł. To elementy drona, które najczęściej ulegają uszkodzeniom, dlatego zawsze warto mieć pod ręką nowe śmigła. Innym dodatkiem jest antena, dzięki której możemy cieszyć się lepszym zasięgiem i jakością sygnału docierającego do drona z kontrolera lotu. Zatem gdy już dokonamy wyboru modelu drona, to zdecydujmy się także na zakup dodatków, które na pewno się przydadzą.

Co wziąć pod uwagę, wybierając drona?

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pierwszym kryterium, jakie większość zainteresowanych bierze pod uwagę, to cena drona. Producenci takich urządzeń oferują nam je w różnych cenach. Warto jednak wiedzieć, że dobre drony dla dzieci możemy kupić już za zaledwie 200 złotych! Nie możemy jednak oczekiwać od niego zbyt wiele, ale z pewnością zapewni wiele rozrywki! Poza tym wybierając model drona na prezent, musimy też uwzględnić wiek i zainteresowania osoby, którą zamierzamy obdarować.



Dron dla dziecka



W przypadku, gdy wybieramy drona dla dziecka, to powinniśmy postawić na podstawowy model. Nie ma sensu wydawać większych kwot pieniędzy na zaawansowany model z wieloma funkcjami, bowiem dziecko i tak nie będzie umieć z nich korzystać. Poza tym nauka latania takim dronem jest dużo trudniejsza, przez co maluch może się szybko zniechęcić - a przecież nie o to w tym chodzi! Powinniśmy zadbać także o to, aby dron był mały i lekki, dzięki czemu dziecko nie będzie miało żadnym problemów z jego przenoszeniem. Dodatkowo jak już wspomnieliśmy, warto uwzględnić zainteresowania. Jeśli nastolatek uwielbia robić zdjęcia i kręcić filmy, to na pewno ucieszy się z drona z kamerą.