Konwencja CMR jest jednym z ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady przewozu międzynarodowego. Pomimo, iż została podpisana w 1956 r. to nadal obowiązuje i znajduje zastosowanie w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Sprawdźmy jakie są sankcje za naruszenie postanowień konwencji CMR.

Co to jest Konwencja CMR?

Konwencja CMR to skrót od nazwy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokołu podpisania, które zostały sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się.

Konwencję CMR stosuje się także wówczas, gdy przewozy mieszczące się w jej ramach wykonywane są przez państwa lub rządowe instytucje albo organizacje. Nie stosuje się jej jednak:

do przewozów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych,

do przewozów zwłok,

do przewozów rzeczy przesiedlenia.

Pamiętajmy, że przepisy Konwencji nie mają wprawdzie zastosowania do umowy spedycji, ale przyjęcie, że strona działa jako spedytor, a nie przewoźnik jest możliwe tylko wtedy, gdy w sposób wyraźny zobowiązuje się do zorganizowania przewozu. Podstawą bowiem odróżnienia umowy spedycji od umowy przewozu (których przedmiot jest zbliżony) nie jest rodzaj podejmowanych czynności, a treść zobowiązania. Z umową spedycji mamy zatem do czynienia tylko wtedy, gdy istotą zobowiązania jest organizacja przewozu, a nie jego wykonanie, nawet jeżeli przewóz jest wykonywany przez innego przewoźnika.

Jakie są sankcje za naruszenie postanowień Konwencji CMR?

Polska jest stroną Konwencji CMR, co w praktyce oznacza, że zgodziła się na respektowanie zasad w niej zawartych. Jeśli przewoźnicy, którzy zajmują się transportem międzynarodowym nie będą wykonywali postanowień powyższego aktu prawnego narażają się na odpowiedzialność, która przybiera przede wszystkim postać finansową.

W przypadku naruszenia zasad zawartych w Konwencji CMR zastosowanie znajduje art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie, z tym że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 złotych do 40 000 złotych za każde naruszenie. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 złotych.



Suma ww. kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, nie może przekroczyć:

15 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,

20 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,

25 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,

30 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli,

40 000 złotych - dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym,

100 000 złotych - dla przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób.

Zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli, nie może przekroczyć kwoty 3000 złotych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, lub

za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ, lub

od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat.

Podsumowanie

Konwencja CMR określa szczegółowe zasady transportu międzynarodowego przez kraje, które są stronami tej umowy. W przypadku nieprzestrzegania zawartych w niej reguł przewoźnik naraża się na odpowiedzialność finansową – można na niego nałożyć kary opiewające na kilka tysięcy złotych za jedno przewinienie.

