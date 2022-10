Jakie możliwości dają zakupy spożywcze online?

Zakupy spożywcze przez internet cieszą się rosnącą popularnością. Są szybkie i przyjemne, a dostarczane produkty nie różnią się niczym od tych na półkach w sklepach stacjonarnych. Dlaczego jeszcze warto rozważyć robienie zakupów online?

Zakupy przez internet i ich korzyści – aplikacja InPost Fresh

Zakupy online można zrobić na dwa sposoby. Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji. W obu przypadkach cały proces wygląda podobnie. Klient podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane, wybiera produkty do wirtualnego koszyka i dokonuje płatności. Następnie zakupy są dostarczane pod wskazany adres. Nie jest więc konieczne wychodzenie z domu.

Możliwość zrobienia zakupów spożywczych online oferuje między innymi InPost. W tym celu klientom udostępniono specjalną aplikację mobilną InPost Fresh, która w znacznym stopniu ułatwia cały proces składania zamówienia. Warto zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko z perspektywy klientów indywidualnych, którzy odbierają zakupy spożywcze w drzwiach własnego domu.

W InPost Fresh użytkownicy w wybranych miastach mogą zamówić produkty z asortymentu sieci Carrefour lub Makro. Z kolei na terenie całej Polski dostępne są artykuły z różnych sklepów. Z usług Makro bardzo często korzystają właściciele małych firm, którzy kupują artykuły w celu odsprzedaży. Dzięki aplikacji mogą zamówić je bezpośrednio do swojego sklepu stacjonarnego.

InPost Fresh – jak obsługiwać aplikację?

Aplikacja InPost Fresh została stworzona tak, aby nikt nie miał problemu z jej użytkowaniem. Zarówno proces wprowadzania danych użytkownika, jak i robienia zakupów przebiega bardzo szybko i w zasadzie wystarczy kilka kliknięć, żeby sfinalizować transakcję. Aby klient miał możliwość zrobienia zakupów, najpierw musi się zarejestrować. W tym celu konieczne jest podanie numeru telefonu, na który przyjdzie SMS z kodem aktywacyjnym do aplikacji.

Robienie zakupów uławia podział produktów na kategorie oraz prosta wyszukiwarka w aplikacji. Po skompletowaniu koszyka użytkownik proszony jest o podanie imienia i nazwiska, a następnie przechodzi do wyboru płatności. Za zakupy można zapłacić przelewem internetowym, za pośrednictwem m.in. płatności mobilnych BLIK lub np. kartą u kuriera podczas odbioru produktów.

Jakie produkty są dostępne w InPost Fresh?

Obecnie w InPost Fresh na terenie całego kraju dostępne są artykuły z różnych sklepów, natomiast klienci z poszczególnych miast mogą skorzystać z dowozu zakupów z Carrefour lub Makro. Wśród produktów można wymienić między innymi słodycze, kawy i herbaty czy pieczywo. Dodatkowo klient ma do dyspozycji produkty objęte promocjami oraz artykuły BIO i EKO. Poszczególne produkty spożywcze zostały rzeczowo opisane. W aplikacji można odnaleźć zarówno ich skład, jak i wagę, wartości odżywcze czy ewentualne alergeny.

Towar niczym nie różni się od tego, który jest dostępny w sklepach stacjonarnych. Co więcej, jego transport przebiega w przystosowanych do przewozu jedzenia furgonetkach. Pojazdy umożliwiają regulację temperatury, aby dostosować ją do rodzaju przewożonego jedzenia, dzięki czemu proces logistyczny nie ma żadnego wpływu na stan produktów.